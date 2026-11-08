به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: خودروهای آمبولانس با ارزشی افزون بر ۱۵۰ میلیارد تومان و با هدف تقویت ناوگان عملیاتی، افزایش آمادگی پایگاه‌های اورژانس و ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی، بین شهرستان‌های استان توزیع شده و هم‌اکنون در چرخه خدمت رسانی به شهروندان قرار گرفته‌اند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان، رئیس سازمان اورژانس کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: این اقدام با پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان و تلاش همکاران در کمتر از سه ماه به نتیجه رسیده است.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان یادآور شد: در مرحله پیشین نیز ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید خریداری و بین شهرستان‌ها توزیع شده بود که با اضافه شدن این ۵ دستگاه جدید مجموع آمبولانس‌های تامین شده در این ۲ مرحله به ۲۱ دستگاه رسیده است.

ربیع یگانه در پایان خاطرنشان کرد: نوسازی ناوگان، افزایش توان عملیاتی و بهبود سرعت و کیفیت امدادرسانی به بیماران و مصدومان از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام جهادی در سطح استان است.