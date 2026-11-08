به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان اصفهان بیشترین میزان بارش در ایستگاه‌های هواشناسی استان اصفهان تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه، در ایستگاه فریدون‌شهر با ۹۰ میلی‌متر بوده است‌.

پس از آن ایستگاه اسلام‌آباد موگویی از توابع بخش پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر با ۸۴.۳ میلی‌متر، خوانسار با ۷۹.۵ میلی‌متر، داران با ۶۸ میلی‌متر و بوئین میاندشت با ۶۵ میلی‌متر بیشترین بارندگی را ثبت کردند.

همچنین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته در ایستگاه شهرستان چادگان ۵۸.۷ میلی‌متر، گلپایگان ۵۵ میلی‌متر، سمیرم ۴۳.۵ میلی‌متر، میمه ۳۵.۵ میلیمتر، در ایستگاه بارانسنجی شهر اصفهان ۲۵ میلی‌متر، زرین‌شهر ۲۴.۷ میلی‌متر، دهق ۲۴.۶ میلی‌متر، فولاد مبارکه ۲۴.۴ میلی‌متر و پادنا علیا ۲۴.۳ میلی‌متر بارش ثبت شد.

بارندگی در شهر اصفهان (مرکز استان) که از ساعات پیش از ظهر روز شنبه آغاز شده تا ساعت انتشار این گزارش در صبح یکشنبه به صورت آرام و متناوب همچنان ادامه دارد.

همچنین مبارکه ۲۱.۲ میلی‌متر، باغبهادران ۲۰.۶ میلی‌متر، دهاقان و نجف‌آباد هر کدام ۱۸.۸ میلی‌متر، شهرضا ۱۴.۹ میلی‌متر، دولت‌آباد ۱۴.۶ میلی‌متر و شاهین‌شهر-هسا ۱۳.۸ میلی‌متر، کبوترآباد ۱۲ میلی‌متر، مورچه‌خورت ۱۱ میلی‌متر، فرودگاه اصفهان ۱۰.۳ میلی‌متر و کاشان ۱۰.۱ میلی‌متر بارش داشتند.

میانگین بارندگی در ایستگاه آران و بیدگل ۹.۵ میلی‌متر، پالایشگاه اصفهان ۷.۱ میلی‌متر، کوهپایه ۶.۵ میلی‌متر، نیک‌آباد ۵.۵ میلی‌متر، نطنز ۳.۸ میلی‌متر، ورزنه سه میلی‌متر، زواره ۲.۱ میلی‌متر، اردستان یک میلی‌متر، مهاباد اردستان ۹ دهم میلیمتر میلی‌متر و بادرود نطنز هشت دهم میلی‌متر ثبت شده است.