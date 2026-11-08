به گزارش خبرنگار مهر، بارش نخستین برف پاییزی از بامداد امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه در فریدونشهر آغاز شده و همچنان در ساعت انتشار این گزارش ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان میانگین بارندگی در فریدونشهر را تا شامگاه شنبه حدود یکصد میلیمتر اعلام کرده است.

در همین ارتباط، حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر اعلام کرده است که با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات تردد در معابر شهری و برون شهری، بنا بر تصمیم کمیته مدیریت بحران، تمامی مدارس شهرستان فریدونشهر امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

همچنین میانگین بارش‌ها در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود تا صبح امروز ۲۶۱ میلیمتر و ۲ سانتیمتر برف گزارش شده است.