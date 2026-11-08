به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ یوسفی، عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر هفت شهید گمنام اظهار کرد: تکریم شهدا نیازی به دستور و دعوت ندارد؛ چراکه شهدا نماد ایثار، آزادگی و عزت هستند و خدمت به آنان از باور و اعتقاد قلبی مردم سرچشمه می‌گیرد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم کنگاور در ۲۵۴ شب تجمع افزود: مردم این شهرستان با مشارکت در این برنامه‌ها وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهل‌بیت(ع) نشان داده‌اند و انتظار می‌رود همین روحیه در مراسم استقبال و تشییع شهدا نیز نمایان شود.

سرپرست فرمانداری کنگاور با یادآوری سابقه ایثارگری مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس گفت: کنگاور در آن دوران با وجود جمعیتی حدود ۳۷ هزار نفر، ۱۷ هزار رزمنده را تقدیم جبهه‌های دفاع از کشور کرد که نشان‌دهنده روحیه ایثار و فداکاری مردم این منطقه است.

یوسفی بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد و خواستار مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان، تبلیغات گسترده، فضاسازی شهری و حضور مردمی همراه با شاخه‌های گل شد.

در ادامه این جلسه، سرهنگ علی‌اصغر اله‌دانه، فرمانده سپاه ناحیه کنگاور، زمان و مسیر تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام را تشریح کرد و گفت: این مراسم روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید عراقی آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان شهدا و میدان امام خمینی(ره)، در میدان سردار سلیمانی به پایان می‌رسد.

وی افزود: برای این مراسم برنامه‌های فرهنگی و معنوی از جمله دکلمه‌خوانی فرزند شهید، مداحی و سخنرانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه و همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی پیش‌بینی شده است.

مراسم تشییع هفت شهید گمنام در کنگاور فرصتی برای تجدید عهد مردم این شهرستان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.