بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی ثبت‌شده در استان لرستان به ۶۹.۴ میلی‌متر رسید.

وی با اشاره به پراکندگی بارش‌ها در نقاط مختلف استان افزود: در این بازه زمانی، پس از شول‌آباد با ۲۳۷.۱ میلی‌متر و سپیددشت با ۲۱۳.۵ میلی‌متر، ایستگاه الیگودرز با ۱۰۴.۳ میلی‌متر و ازنا با ۱۰۱.۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: میزان بارندگی در ایستگاه‌های دورود ۷۷.۴، بروجرد ۵۸.۱، سیلاخور ۵۰.۵، ایمان‌آباد ۴۵.۹، رومله ۴۳.۸، خرم‌آباد ۳۹.۴، سراب‌دوره و معمولان هر کدام ۳۵، رومشکان ۳۲.۴، الشتر ۳۲.۶، نورآباد ۲۶.۳، کوهدشت ۲۸.۷ و پلدختر ۱۸.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

مرادپور همچنین با اشاره به ثبت بارش در دیگر ایستگاه‌های استان گفت: میزان بارندگی در ایستگاه‌های شوال‌آباد ۲۳۷.۱، سپیددشت ۲۱۳.۵ و شول‌آباد ۲۳۷.۱ میلی‌متر ثبت شده است.