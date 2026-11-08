به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان نشان می‌دهد که دمای هوا در نقاط مختلف استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد متغیر بوده است.

بر اساس این گزارش، مینودشت با ثبت دمای بیشینه ۲۵ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفت و گنبدکاووس با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهرستان گلستان بود.

همچنین در گرگان دمای هوا بین ۱۶ تا ۲۳ درجه، در آق‌قلا بین ۱۵ تا ۲۳ درجه، در کلاله بین ۱۶ تا ۲۲ درجه و در علی‌آبادکتول بین ۱۵ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

دمای هوا در بندرترکمن و اینچه‌برون نیز بین ۱۶ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد و در بندرگز بین ۱۷ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان، دمای هوا در ایستگاه‌های کارکنده بین ۱۶ تا ۲۰ درجه، هاشم‌آباد بین ۱۶ تا ۲۲ درجه و انبارالوم بین ۱۶ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد بود.

همچنین کمینه دمای مراوه‌تپه ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، اما داده مربوط به بیشینه دمای این ایستگاه در گزارش هواشناسی درج نشده است.