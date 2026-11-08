به گزارش خبرنگار مهر، حسین برومندزاده یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این سازمان همزمان با بارش‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، از پانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، نیروهای سازمان آتش‌نشانی در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر ادامه داد: از صبح امروز تا کنون مواردی از شکستن درختان روی خودروها، یک مورد آتش‌سوزی منزل، آبگرفتگی منازل و معابر، و گیر کردن خودروها در آب گزارش شده است؛ که در مجموع، ۵۷ حادثه مرتبط با بارندگی و شرایط جوی توسط نیروهای سازمان آتش‌نشانی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: همه نیروهای عملیاتی سازمان به‌صورت شبانه‌روزی برای رسیدگی به حوادث احتمالی و پدیده «ال‌نینو» در آماده‌باش قرار دارند.

برومندزاده بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، در هنگام بارندگی از تردد غیرضروری در معابر آب‌گرفتگی خودداری کرده و از پارک خودرو در زیر درختان کهنسال و سازه‌های ناپایدار پرهیز کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر بوشهر یادآور شد: شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی در تمام ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش حوادث و امدادرسانی به شهروندان است.