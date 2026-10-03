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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

آتش‌نشانی کرمانشاه برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر آماده‌باش شد

آتش‌نشانی کرمانشاه برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر آماده‌باش شد

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی برای مقابله با آب‌گرفتگی احتمالی معابر و اماکن خبر داد.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پی احتمال بارش و آب‌گرفتگی معابر و برخی اماکن شهری خبر داد و اظهار کرد: نیروهای عملیاتی سازمان برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان در آماده‌باش قرار دارند.

وی افزود: تجهیزات امدادی مورد نیاز نیز برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی آماده شده و نیروهای سازمان آمادگی لازم برای حضور و امدادرسانی در نقاط مختلف شهر را دارند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: پمپ‌های روبین نیز برای تخلیه آب و مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی در حالت آماده‌به‌کار قرار گرفته‌اند تا در صورت نیاز برای امدادرسانی مورد استفاده قرار گیرند.

قادری با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی برخی معابر و اماکن گفت: شهروندان در زمان بارندگی از ترددهای غیرضروری در مسیرهایی که دچار آب‌گرفتگی شده‌اند خودداری کنند و نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز حادثه و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند تا نیروهای عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی به حادثه اعزام شوند.

کد مطلب 6966715

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