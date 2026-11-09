به گزارش خبرنگار مهر، محافظ دوم مهدی مصطفایی فرمانده یگان حفاظت بندر چابهار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران این یگان در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مقابله با سرقت کالاهای اساسی، طی سه‌ماهه گذشته موفق به کشف چهار مورد غلات به مجموع وزن ۳۰ تن و ۷۹۰ کیلوگرم شدند.

وی افزود: این کشفیات با هوشیاری مأموران، نظارت میدانی و تقویت اقدامات پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از دست‌درازی به محموله‌های کالاهای اساسی و خروج غیرمجاز آن‌ها از مجموعه بندری انجام شده است.

مصطفایی با تأکید بر ضرورت حفاظت از کالاهای اساسی بیان کرد: صیانت از محموله‌های راهبردی و جلوگیری از سرقت و خروج غیرمجاز آن‌ها از اولویت‌های یگان حفاظت بندر چابهار است و نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه ادامه دارد.