به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون «توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی» به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و باحضور، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ، حجت الاسلام علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ، مهدی شفیعی معاون امور هنری و جمعی از فعالان قرآنی امروز یکشنبه (۱۷ آبان) برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از استماع گزارش‌ها ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (سلام‌الله‌علیها)، گفت: در میان جوامع مختلفی که در ایران حضور دارند و هرکدام به نحوی مدیون رهبر شهید هستند و در سوگ ایشان به سر می‌برند، شاید جامعه قرآنی بیش از هر مجموعه دیگری نسبت به ایشان احساس دِین می‌کند.

وی افزود: هر اندازه جامعه قرآنی بتواند در ارتباط با رهبر شهید (درباره نگاه معرفتی ایشان به قرآن کریم و مسیری که ایشان در فضای قرآنی گشودند) تلاش کند، در حقیقت بخشی از وظیفه خود را به انجام رسانده است.

صالحی تصریح‌کرد: همچنین پرداختن به فعالیت‌هایی از این دست که بتواند میان مباحث قرآنی و حوزه هنر ارتباط برقرار کند، اقدامی ارزشمند است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اقداماتی که مرکز عالی قرآن کریم به مناسبت شهادت رهبر انقلاب برگزار کرد می‌تواند متناسب با سالگرد شهادت ایشان، در ابعاد گسترده‌تر و با برنامه‌های بیشتری دنبال شود و حتی در سال‌های آینده نیز می‌توان فعالیت‌های بیشتری انجام داد.

صالحی تصریح‌کرد: کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی نیز می‌تواند یکی از محورهای بحث خود را به همین موضوع اختصاص دهد اینکه با همفکری و همکاری، چه برنامه‌هایی را می‌توان طراحی و اجرا کرد تا به مناسبت ایام سالگرد رهبر شهید انقلاب شاهد فعالیت‌هایی فاخرتر و اثربخش‌تر باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اثری که در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی رونمایی شد نیز گفت: از آقای علی پیران نیز که از استان سیستان و بلوچستان در این جمع حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم هم به‌خاطر تابلویی که خلق کردند و هم به‌خاطر مسیری که در طول سال‌های مختلف در عرصه فعالیت‌های قرآنی پیموده‌اند؛ ان‌شاءالله هر دوی این اقدامات، دستگیر ایشان خواهد بود.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش تصریح‌کرد: یکی از آرزوهای من این است که همه حوزه‌های فرهنگ و هنر طعم قرآنی پیدا کنند و از این طعم بهره‌مند شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعتاً ممکن است تا زمانی که این طعم عمق پیدا کند، زمان زیادی لازم باشد اما مهم این است که این رویکرد شکل بگیرد و ان‌شاءالله به‌تدریج عمق نیز می‌یابد.

صالحی تصریح‌کرد: البته طبیعتاً این امور زمان‌بر است و قرار نیست همه این اهداف در مدتی کوتاه محقق شود، مهم این است که ریل‌گذاری لازم انجام بگیرد چراکه این ریل پس از مدتی مسیر خود را باز خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوشبختانه این حرکت آغاز شده است و می‌توان گفت شروع رضایت‌بخشی داشته‌ایم البته این آغاز به‌تنهایی نمی‌تواند اطمینان خاطر کاملی برای ما ایجاد کند که گام‌های بعدی نیز با همین قوت برداشته خواهند شد اما شروعِ کار، مساله مهمی است.

صالحی تصریح‌کرد: امیدوار هستیم اقداماتی که تاکنون (طی حدود یک سال و نیم تا دو سال گذشته که این رویکرد به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته) انجام شده است مبدأ تحولات قابل‌توجهی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه ایران باشد.

وی افزود: یکی از حوزه‌های مورد بحث این است که بر چه مفاهیمی تکیه کنیم و مفاهیم دارای اولویت کدام‌اند تا بتوانیم نوعی تمرکز ایجاد کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درپایان خاطرنشان کرد: طبیعتاً دوستانی که در حوزه‌های دیگر، از جمله سازمان‌ها و نهادهای مختلف، فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از طریق تعامل و ارتباطی که با یکدیگر داریم به تقویت و تسریع این مسیر کمک کنند که قطعاً از این همکاری استقبال خواهیم کرد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از «سوگواره رهبر شهید (ره)»، گزارشی از «عملکرد دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی» و گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور «تولید آثار فاخر گفتمانساز قرآنی با همکاری معاونتهای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ارائه شد.

همچنین گزارشی از کمیته قرآن اربعین در آیین اربعین حسینی (ع) سال ۱۴۰۵ ارائه شد و تصویب برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین (مصوب کارگروه قرآن کمیته فرهنگی ستاد اربعین) به بحث گذاشته شد.

در پایان نیز «علی پیران» معلم قرآن کریم و هنرمند اهل استان سیستان و بلوچستان مورد تقدیر قرار گرفت و از اثر وی با موضوع تمثال رهبر شهید انقلاب بود رونمایی شد.