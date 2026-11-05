به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از مسابقات قهرمانی جهان در قطر و کسب سهمیه المپیک لس آنجلس هانیه رستمیان و سامیه یاسی در تپانچه ۱۰ متر بانوان، در خط آتش ایستادند.
در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ۵۸۱ امتیاز در رده هفتم ایستاد و راهی فینال شد.
سامیه یاسی نیز با امتیاز ۵۷۹ در رده یازدهم ایستاد و با اختلاف تنها یک امتیاز از صعود به فینال بازماند.
چین(دو نماینده)؛ سنگاپور، هند( دو نماینده) مجارستان و هنگکنگ همراه هانیه رستمیان به فینال راه پیدا کردند.
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان - دوحه
صعود هانیه رستمیان به فینال؛ یاسی یک امتیاز کم آورد
هانیه رستمیان با کسب ۵۸۱ امتیاز در مرحله مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک لسآنجلس در قطر به فینال راه یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از مسابقات قهرمانی جهان در قطر و کسب سهمیه المپیک لس آنجلس هانیه رستمیان و سامیه یاسی در تپانچه ۱۰ متر بانوان، در خط آتش ایستادند.
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