به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در سومین روز از مسابقات قهرمانی جهان در قطر و کسب سهمیه المپیک لس آنجلس هانیه رستمیان و سامیه یاسی در تپانچه ۱۰ متر بانوان، در خط آتش ایستادند.



در پایان دور مقدماتی هانیه رستمیان با ۵۸۱ امتیاز در رده هفتم ایستاد و راهی فینال شد.



سامیه یاسی نیز با امتیاز ۵۷۹ در رده یازدهم ایستاد و با اختلاف تنها یک امتیاز از صعود به فینال بازماند.



چین(دو نماینده)؛ سنگاپور، هند( دو نماینده) مجارستان و هنگ‌کنگ همراه هانیه رستمیان به فینال راه پیدا کردند.