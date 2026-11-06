به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.



در پایان دور مقدماتی تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با ۵۸۳ امتیاز در رده دوم ایستاد و راهی دیدار نهایی شد.



در فینال کاملا آسیایی این مسابقات، تیم ایران پس از تیم چین در جایگاه دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. تیم دوم چین نیز به مدال برنز رسید و ویتنام چهارم شد. تیم میکس ایران با ترکیب رستمیان و گل‌خندان در بازی‌های آسیایی ناگویا صاحب مدال برنز شده بود.



روز گذشته هانیه رستمیان با کسب جایگاه چهارم در تپانچه ۱۰ متر، نخستین سهمیه کاروان ایران و تیراندازی را در المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس به دست آورده بود.