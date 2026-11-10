به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شصت و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی با مجموعه‌ای متنوع از فیلم‌های منتخب جشنواره، فیلم‌های نامزد اسکار و فیلم‌های داخلی که طیف و پویایی صنعت یونان را به نمایش می‌گذارند، در حال برگزاری است.

این در حالی است که اورستیس آندریداکیس مدیر هنری جشنواره، اذعان کرد که این جشنواره با سابقه، امسال به هیچ وجه روال عادی خود را ندارد. آندریداکیس گفت: جشنواره امسال در یکی از سخت‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوره‌ها برای بشریت برگزار می‌شود: جنگ‌ها، قتل عام‌ها، ظهور راست افراطی و نئوفاشیسم، ناآرامی‌های اجتماعی، عدم اطمینان در مورد توسعه هوش مصنوعی و بحران آب و هوا، همه اینها بخشی از واقعیت مشترک ماست و البته در انتخاب امسال نیز منعکس شده است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم از طریق فیلم‌های شصت و هفتمین دوره جشنواره بتوانیم کمی امید ارائه دهیم، درد را تسکین دهیم و در برابر وحشت، قطبی شدن، خصومت و غیرانسانی شدن مقاومت کنیم. فیلم‌ها می‌توانند افق‌های ما را گسترش دهند، آگاهی و تفکر انتقادی ما را تیزتر کنند و احساسات ما را به روش‌های غیرمنتظره‌ای جهت دهند.

فیلم افتتاحیه و اختتامیه

جشنواره با فیلم «مینوتور» ساخته آندری زویاگینتسف کارگردان نامزد ۲ جایزه اسکار برای «لویاتان» و «بی‌عشق»، تصویری قاطع از ناامیدی و فساد را ارائه می‌کند. این فیلم جایزه بزرگ کن را از آن خود کرد و نماینده فرانسه در رقابت اسکار بین‌المللی فیلم بلند است. آندریاداکیس از این فیلم به عنوان «تصویری قدرتمند و بی‌رحم از جامعه‌ای که در هزارتوی ترس و سازش اخلاقی خود گرفتار شده» یاد کرد و افزود: این دقیقاً همان نوع سینمایی است که ما به آن اعتقاد داریم؛ شجاع، سخت‌گیر و قادر به افزایش آگاهی ما از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم.

این جشنواره ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) با فیلم «زن ناشناس»، ساخته می التوخی برنده شیر طلایی ونیز و با حضور ماتیلد آرسل، برنده بهترین بازیگر زن ونیز، به پایان می‌رسد.

حاضران در این دوره

از دیگر مهمانان حاضر در تسالونیکی، الیور لاکس فیلمساز اسپانیایی سازنده «صراط» است که سال ۲۰۱۹ با فیلم «آتش خواهد آمد» که برنده بخش نوعی نگاه جشنواره کن هم شده بود، جایزه اسکندر طلایی جشنواره را از آن خود کرد. لاکس برای تهیه‌کنندگی بخش ویژه برنامه‌های جانبی با عنوان «به صحرا خوش آمدید» هم انتخاب شده و همچنین برای مخاطبان جشنواره سخنرانی خواهد کرد.

فاتح آکین، کارگردان آلمانی نیز برای معرفی آخرین فیلم خود، «آواز ارواح»، که جشنواره فیلم سن سباستین را افتتاح کرد، در جشنواره حضور خواهد داشت.

در مجموع ۲۵۸ فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش درخواهند آمد و ۱۰ فیلم برای دریافت اسکندر طلایی در بخش اصلی مسابقه بین‌المللی رقابت خواهند کرد. در میان آنها، فیلم «اگر من بروم دلشان برایم تنگ می‌شود» ساخته والتر تامپسون-هرناندز جای دارد که در جشنواره ساندنس اکران شد. کمدی فرانسوی «جانوران بسیار» ساخته سارا آرنولد که در بخش دوهفته کارگردانان کن به نمایش درآمد، نیز در همین بخش رقابت می‌کند. همچنین فیلم «کنار رودخانه» ساخته متیوس فاریاس و انوک کاروالیو کارگردانان برزیلی که در جشنواره‌های لوکارنو و ریو جوایزی را از آن خود کرد.

سه فیلم یونانی نیز برای کسب جوایز برتر رقابت می‌کنند: «اقیانوس تایتانیک» ساخته کنستانتینا کوتزمانی که اولین نمایش آن در بخش نوعی نگاه جشنواره کن بود، «تقریباً یک فرد کامل» ساخته افتیمیس کوزموند سانیدیس که در کارلووی واری در بخش رقابتی جای داشت و «یک روز از زندگی جو: فصل فدرا» ساخته ژاکلین لنتزو که جایزه بهترین کارگردانی را در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز دریافت کرد.

این فیلم‌ها از جمله ۲۶ فیلم بلند و ۲۸ فیلم کوتاهی هستند که نماینده کشور میزبان در این رویداد سینمایی برتر خواهند بود و ۷ فیلم از میان آنها در ۳ بخش رقابتی بین‌المللی جا دارند. به گفته آندراداکیس، این امر نشان دهنده این واقعیت است که «سینمای یونان در حال حاضر از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.

حمایت از صنعت سینمای یونان

حمایت از صنعت سینمای یونان همواره بخش اصلی ماموریت جشنواره فیلم تسالونیکی و بازوی صنعتی آن «آگورا» بوده است. آندریداکیس با تأکید گفت: در تسالونیکی، اعضای جامعه سینمایی یونان (کارگردانان، تهیه‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، فیلمنامه‌نویسان، تکنسین‌ها و بازیگران) می‌توانند شبکه‌سازی کنند، مشارکت‌های بین‌المللی تشکیل دهند و راه خود را به بازارها و جشنواره‌های بین‌المللی پیدا کنند.

وی گفت: این جشنواره به مکانی محبوب برای گردهمایی صنعت بین‌المللی، به ویژه برای فیلمسازان مناطق مدیترانه شرقی و دریای سیاه تبدیل شده و «آگورا» همچنان به گسترش دامنه جغرافیایی خود و تقویت همکاری‌ها با طیف وسیعی از شرکا از سراسر اروپا و فراتر از آن ادامه می‌دهد.

تجلیل از فیلمساز ترک و یونانی

در همین حال، امین آلپر فیلمساز ترک، برای مجموعه آثار تحسین‌شده‌اش از جمله فیلم «رستگاری» که برنده جایزه بزرگ هیئت داوران خرس نقره‌ای برلیناله امسال شد، تجلیل خواهد شد.

استاوروس زارچاکوس آهنگساز و رهبر ارکستر یونانی و نیکوس گراماتیکوس فیلمساز، نیز در این رویداد امسال جوایز افتخاری اسکندر طلایی را دریافت خواهند کرد.

نگاهی به گذشته

امسال ۱۰ سال از زمانی که این نویسنده و منتقد محترم سینمای یونان سکان هدایت قدیمی‌ترین و معتبرترین جشنواره فیلم این کشور را به دست گرفت می‌گذرد و آندریداکیس با نگاهی به گذشته اذعان می‌کند که در دهه گذشته این جشنواره «مجبور به غلبه بر چالش‌های زیادی بوده است که بزرگترین آنها دوره کووید بود». وی در این مورد بیان کرد: مجبور بودیم تصمیمات دشواری بگیریم، اما این همچنین به ما نشان داد که چقدر به یک جشنواره به عنوان یک نقطه ملاقات نیاز است.

وی افزود: از آنجا که مخاطبان به روش‌های جدیدی فیلم تماشا می‌کنند، ما می‌خواهیم به یافتن راه‌هایی برای بازگرداندن مردم، به ویژه مخاطبان جوان‌تر، به تجربه مشترک سینما ادامه دهیم. در عین حال تلاش داریم تا تسالونیکی را به یک قطب کلیدی برای سینمای اروپا تبدیل کنیم و مسیر ما در راه این هدف بسیار ساده است؛ نگه داشتن جشنواره به عنوان مکانی که سینما در آن کشف و به اشتراک گذاشته می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی از ۵ تا ۱۵ نوامبر (۱۴ تا ۲۴ آبان) برگزار می‌شود.