به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بورس اوراق بهادار، در جریان معاملات روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ و در ساعت ۱۳:۳۳:۴۲، شاخص کل بورس با افزایش ۶,۳۷۲.۲۳ واحدی روی عدد ۸,۰۸۹,۹۸۸.۴۸ ایستاد. هم‌چنین شاخص کل (هم‌وزن) با رشد ۱۶۱.۷۸ واحدی به رقم ۲,۲۵۹,۸۸۱.۰۷ رسید. ارزش کل بازار نیز در این تاریخ معادل ۲۳۴,۳۴۹,۴۵۲.۳۴ میلیارد تومان برآورد شد.

بر اساس آمارهای معاملاتی، تعداد کل معاملات انجام‌شده در این روز برابر با ۱,۱۴۵,۶۷۴ معامله بود و ارزش کل دادوستدهای صورت‌گرفته به ۴۷۷,۵۸۰.۵۱۸ میلیارد تومان بالغ گردید. علاوه بر این، حجم معاملات بازار نیز ۵۵.۸۷۹ میلیارد سهم و اوراق بهادار ثبت شد.