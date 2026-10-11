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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

افت ۲۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات ۱۹ مهر

افت ۲۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات ۱۹ مهر

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۹ مهر با افت ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحدی در سطح ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار واحد بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران؛ روند معاملات بازار سرمایه در پایان دادوستدهای روز یکشنبه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ با ثبت وضعیت نزولی همراه شد و پرونده بازار در ساعت ۱۳:۴۷:۵۹ با افت شاخص‌ها بسته شد.

بر اساس تازه‌ترین آمار و داده‌های قیمتی ثبت‌شده تا ساعت ۱۳:۴۷:۳۱، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۲۲ هزار و ۵۹۷ واحد و ۳۲ صدم واحدی، در رقم ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۸۸۱ واحد و ۴ صدم واحد به کار خود پایان داد و مسیر ریزشی در پیش گرفت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) نیز با ثبت کاهش ۷ هزار و ۲۹۷ واحد و ۱۵ صدم واحدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۲۲۷ واحد و ۸ صدم واحد متوقف گردید.

ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز جاری به رقم ۲۳۸ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال بالغ شد.

طی دادوستدهای امروز، معامله‌گران موفق به ثبت یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۱۴ فقره معامله شدند که در نتیجه آن، ۱۰۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون برگه سهم جابه‌جا شد؛ ارزش کل این معاملات رقمی معادل ۶۳۸ میلیون و ۳۴۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال را به ثبت رساند.

کد مطلب 6974496
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • بهزاد IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      شما هیچ جای ایران نمیتونی کالایی رو با قیمت سال ۹۲ بخری بجز بورس و سهام بورسی شاخص کل به زودی ۶۰ میلیون واحد رو خواهد دید بازار سهام مفت بخصوص سهام خودروی

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