ارسال و توزیع ۱۵۰۰ تن گوشت مرغ در مازندران و تهران

حسین اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، در این مدت ۲۴۰ هزار و ۸۸۵ کیلوگرم مرغ به میادین میوه و تره‌بار تهران و ۱۱۸ هزار و ۴۱۲ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های این شهر ارسال شد.

وی افزود: در مجموع ۳۵۹ هزار و ۲۹۷ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به بازار تهران منتقل شده است.

اسلامی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۱۷۵ هزار و ۴۵۰ قطعه مرغ زنده از مازندران به کشتارگاه‌های تهران ارسال شد که با احتساب آن، مجموع گوشت مرغ ارسالی از استان به تهران به ۷۴۵ هزار و ۲۸۷ کیلوگرم رسید.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت توزیع مرغ در داخل استان گفت: در همین بازه زمانی ۸۳۴ هزار و ۱۴۴ کیلوگرم گوشت مرغ شامل مرغ کامل، قطعه‌بندی و محصولات شرکت کاله در سطح استان مازندران توزیع شد.

وی افزود: علاوه بر این میزان، بخشی از مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار استان عرضه می‌شود.

اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت همچنین ۱۱۲ هزار و ۱۷۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۴۳ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده از مازندران به سایر استان‌های کشور ارسال شده است.