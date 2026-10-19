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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

۵۰۰ محله کهگیلویه و بویراحمد زیر چتر طرح مدیریت محله‌محور

۵۰۰ محله کهگیلویه و بویراحمد زیر چتر طرح مدیریت محله‌محور

یاسوج- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تعریف حدود ۵۰۰ محله در قالب طرح مدیریت محله‌محور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید خداخواست موسوی صبح دوشنبه در نشست مدیریت محله‌محور با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: مدیریت محله‌محور از طرح‌های مورد توجه رئیس‌جمهور است و باید اقدامات مؤثر در محلات مختلف شناسایی و به‌عنوان الگوهای موفق به مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی و ایجاد اشتغال در محلات اجرا می‌شود، افزود: شناسایی تجربه‌های موفق و اطلاع‌رسانی مناسب درباره نتایج آن‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و گسترش اقدامات اثربخش را فراهم کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در محلات استان، مسکن مهر نجف‌آباد یاسوج و فعالیت‌های شهرداری در این محدوده را از نمونه‌های قابل بررسی برای معرفی به‌عنوان الگوی موفق دانست.

موسوی با تأکید بر ضرورت مستندسازی اقدامات موفق بیان کرد: در معرفی الگوهای برتر باید وضعیت محلات پیش از اجرای طرح نیز به تصویر کشیده شود تا تغییرات ایجادشده و آثار اقدامات انجام‌گرفته برای مردم قابل مشاهده باشد.

وی ادامه داد: در این فرایند باید تجربه‌هایی شناسایی شوند که توانسته‌اند تهدیدها و مشکلات محله را به فرصت تبدیل کنند؛ همچنین اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که آثار مثبت آن‌ها به‌درستی برای جامعه تبیین شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه اجرای طرح به دستگاه‌های اجرایی، خواستار معرفی نماینده ثابت از سوی هر دستگاه برای پیگیری برنامه‌ها و انجام مسئولیت‌های تعیین‌شده شد.

موسوی با بیان اینکه طرح مدیریت محله‌محور مناطق شهری و روستایی را در بر می‌گیرد، گفت: در سطح استان محله‌بندی انجام شده و حدود ۵۰۰ محله در این چارچوب تعریف شده است.

وی افزود: در محلات شناسایی‌شده، شوراهای پیشرفت محله تشکیل شده و برای پیشبرد برنامه‌ها نیز شش کمیته زیرمجموعه این شوراها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تشکیل کمیته اجرایی برای شناسایی الگوهای برتر از سوی دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: کمیته رسانه باید اقدامات موفق اجراشده در محلات را شناسایی و برای معرفی و اطلاع‌رسانی آن‌ها به مردم اقدام کند.

کد مطلب 6982395

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