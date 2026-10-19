به گزارش خبرنگار مهر، سید خداخواست موسوی صبح دوشنبه در نشست مدیریت محله‌محور با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: مدیریت محله‌محور از طرح‌های مورد توجه رئیس‌جمهور است و باید اقدامات مؤثر در محلات مختلف شناسایی و به‌عنوان الگوهای موفق به مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی و ایجاد اشتغال در محلات اجرا می‌شود، افزود: شناسایی تجربه‌های موفق و اطلاع‌رسانی مناسب درباره نتایج آن‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و گسترش اقدامات اثربخش را فراهم کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در محلات استان، مسکن مهر نجف‌آباد یاسوج و فعالیت‌های شهرداری در این محدوده را از نمونه‌های قابل بررسی برای معرفی به‌عنوان الگوی موفق دانست.

موسوی با تأکید بر ضرورت مستندسازی اقدامات موفق بیان کرد: در معرفی الگوهای برتر باید وضعیت محلات پیش از اجرای طرح نیز به تصویر کشیده شود تا تغییرات ایجادشده و آثار اقدامات انجام‌گرفته برای مردم قابل مشاهده باشد.

وی ادامه داد: در این فرایند باید تجربه‌هایی شناسایی شوند که توانسته‌اند تهدیدها و مشکلات محله را به فرصت تبدیل کنند؛ همچنین اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که آثار مثبت آن‌ها به‌درستی برای جامعه تبیین شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه اجرای طرح به دستگاه‌های اجرایی، خواستار معرفی نماینده ثابت از سوی هر دستگاه برای پیگیری برنامه‌ها و انجام مسئولیت‌های تعیین‌شده شد.

موسوی با بیان اینکه طرح مدیریت محله‌محور مناطق شهری و روستایی را در بر می‌گیرد، گفت: در سطح استان محله‌بندی انجام شده و حدود ۵۰۰ محله در این چارچوب تعریف شده است.

وی افزود: در محلات شناسایی‌شده، شوراهای پیشرفت محله تشکیل شده و برای پیشبرد برنامه‌ها نیز شش کمیته زیرمجموعه این شوراها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تشکیل کمیته اجرایی برای شناسایی الگوهای برتر از سوی دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: کمیته رسانه باید اقدامات موفق اجراشده در محلات را شناسایی و برای معرفی و اطلاع‌رسانی آن‌ها به مردم اقدام کند.