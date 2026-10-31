لوگوتایپ تئاتر موزیکال «امیرکبیر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «امیرکبیر» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی داود نامور از اواخر آبان‌ امسال روی صحنه می‌رود. پیش از آغاز اجراهای این نمایش لوگوتایپ این اثر با طراحی مهدی دوایی رونمایی شد.

مهدی دوایی مدیر هنری، فیلمساز و طراح گرافیک، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده و در بیش از ۲ دهه گذشته به‌عنوان مدیر هنری، مشاور، طراح و فیلمساز با مجموعه‌های مختلفی همکاری داشته است.

وی پیش از این مدیریت هنری چند دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، پنجاه و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، دوازدهمین دوره جایزه ایسفا و دومین جشنواره فیلم پرواز را بر عهده داشته است.

همچنین داوری در جشنواره‌ها و رویدادهای هنری داخلی و خارجی و نیز طراحی پوستر بیش از ۲۰۰ نمایش بخش دیگری از کارنامه کاری دوایی است.

تئاتر موزیکال «امیرکبیر» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه‌کنندگی داود نامور با متنی ایرانی و محوریت سرنوشت امیرکبیر شکل گرفته و در ساختار آن، داستان، موسیقی، آواز و حرکت در پیوند با یکدیگر قرار دارند.

داستان نمایش از اتاق کار یک پژوهشگر تاریخ آغاز می‌شود که تحت فشار مصلحت‌اندیشی، فصل سوم رساله خود را کنار گذاشته است. او در مواجهه با شخصیتی به نام «تلخک»، قدم به جهان قاجار می‌گذارد و با روایتی درباره سرنوشت امیرکبیر و نسبت انسان با تاریخ مواجه می‌شود.