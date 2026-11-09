به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه عمرانی و اشتغال‌محور در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان، بعدازظهر دوشنبه همزمان با سفر رئیس سازمان زندان‌ها به این استان و با حضور وی به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های اصلاحی و تربیتی، ارتقای امکانات اردوگاه و فراهم‌سازی زمینه توانمندسازی و اشتغال زندانیان اجرا شده است.

در نخستین بخش از این برنامه، ساختمان اداری اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان افتتاح شد. این مجموعه با هدف توسعه زیرساخت‌های اداری، بهبود روند ارائه خدمات و تسهیل امور اجرایی اردوگاه احداث شده است.

همچنین اندرزگاه ویژه با کاربری خوابگاه و کارگاه برای زندانیان به بهره‌برداری رسید. این مجموعه با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، ظرفیت اشتغال ۱۲۰ نفر از زندانیان را ایجاد می‌کند.

راه‌اندازی این مجموعه در راستای توسعه فعالیت‌های حرفه‌آموزی و مهارت‌افزایی و فراهم‌کردن فرصت اشتغال برای مددجویان صورت گرفته و می‌تواند زمینه تقویت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در اردوگاه را فراهم کند.