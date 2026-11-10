به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، در نشست خبری ششمین کنگره بین المللی و سی و هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران که روز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در دفتر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین موضوعات حرفه فیزیوتراپی پرداختند.

ایرج عبداللهی، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و دبیر علمی کنگره، در ابتدا به موضوع کنگره اشاره کرد و گفت: ۵۰ مقاله برای سخنرانی و ۹۰ مقاله در قالب پوستر، در کنگره امسال ارائه خواهد شد.

وی افزود: امسال ۲۱ پنل تخصصی داریم که شامل رشته‌های مختلف توانبخشی، کاردرمانی و...، می شود.

عبداللهی گفت: موضوعات مهمی در پنل ها مورد توجه قرار گرفته است که برای مخاطبان از اهمیت زیادی برخوردار است.

دبیر علمی کنگره افزود: یکی از پنل‌های این دوره، ارزیابی بیماران قلبی است که همکاران فیزیوتراپیست نیز در این حوزه دخیل هستند.

وی ادامه داد: نقش فیزیوتراپیست در مواجهه با بیماران قلبی، توصیه به انجام فعالیت هایی است که از تشدید بیماری جلوگیری کند.

عبداللهی گفت: به دلیل مشکلات جدی بیماری‌های قلبی، توانبخشی قلبی یکی از اقدامات بسیار مهم است که بیمار را به زندگی عادی بر می گرداند.

وی افزود: همکاران فیزیوتراپیست، نقش مهمی در توانبخشی بیماران قلبی دارند.

عبداللهی به سکته مغزی اشاره کرد و گفت: سکته مغزی منجر به ناتوانی حرکتی بیمار می شود که نقش فیزیوتراپیست در بازگرداندن بیمار به زندگی عادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همایون آبایی، دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: خوشبختانه استقبال از کنگره خیلی خوب بوده و تاکنون سه هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می کنیم بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر در کنگره امسال شرکت کنند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم در کنگره امسال که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مباحث حقوقی و دخالت در امور توانبخشی است.

آبایی گفت: دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور توانبخشی، آسیب های زیادی به سلامت هموطنان وارد می کند. از همین رو، سامانه انجمن فیزیوتراپی در اختیار مردم قرار گرفته تا در انتخاب افراد برای انجام کارهای توانبخشی در منزل، دقت لازم را داشته باشند.

پرهام پارسانژاد، دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: فضای مجازی و هوش مصنوعی دو مقوله ای هستند که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. زیرا، انتخاب غلط در حوزه درمان، می تواند عارضه های زیادی برای سلامت مردم داشته باشد.

وی افزود: فضای مجازی جایی برای پیدا کردن پزشک و درمان نیست.

پارسانژاد گفت: هوش مصنوعی هم خیلی خوب است، اما جایگزین درمان نیست و باعث گمراهی بیماران خواهد شد.

وی افزود: اعتماد صد درصد به هوش مصنوعی، می‌تواند آسیب زا باشد.

پارسانژاد در ادامه به آموزش هایی که در حوزه فیزیوتراپی ارائه می شود، اشاره کرد و گفت: آموزش تکنسین فیزیوتراپی فاقد صلاحیت علمی است و کار این مجموعه ها، شیادی است.

وی افزود: هیچ مجموعه آموزشی خارج از دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد که بخواهد به تربیت فیزیوتراپیست بپردازد.

پارسانژاد تاکید کرد: با توجه به افزایش بیماری‌های اسکلتی عضلانی و کم تحرکی، بازار این قبیل خدمات هم زیاد شده و در نتیجه آن، افرادی از این شرایط سوءاستفاده می کنند.

ششمین کنگره بین المللی و سی و هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از ۴ تا ۶ آذر ۱۴۰۵، در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

شعار کنگره امسال، «حرکت، عملکرد، توانمندی؛ فیزیوتراپی برای همه» نامگذاری شده است.