ماموستا فلاحی: احسان به والدین تکلیفی فراتر از مستحبات و عامل برکت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد فلاحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع کامیاران با اشاره به اهمیت جایگاه والدین در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد بر لزوم احترام، محبت و نیکی به پدر و مادر تأکید فرموده است.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، فرزندان باید از هرگونه رفتار آزاردهنده نسبت به والدین پرهیز کنند و با احترام، آرامش و صمیمیت با آنان رفتار داشته باشند و همواره برای آنان دعا کنند.

امام جمعه موقت کامیاران با بیان اینکه والدین ستون‌های اصلی خانواده هستند، تصریح کرد: با از بین رفتن هر یک از پدر یا مادر، بنیان خانواده دچار آسیب می‌شود و فرزندان با مشکلات روحی و عاطفی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: احسان به والدین از عبادات مستحب ارزشمندتر است و در تعالیم دینی، رضایت پدر و مادر به‌عنوان عاملی مهم برای سعادت دنیا و آخرت معرفی شده است.

ماموستا فلاحی با اشاره به لزوم استمرار احترام به والدین پس از درگذشت آنان گفت: فرزندان باید با انجام کارهای خیر به نیت والدین، سر زدن به مزار آنان، قرائت قرآن و دعا برایشان، یاد و نام آنان را زنده نگه دارند.

وی افزود: عمل به وصایا و سفارش‌های والدین تا زمانی که مخالف اصول دینی نباشد، وظیفه‌ای اخلاقی و شرعی است و ترک آن نوعی بی‌احترامی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت کامیاران در پایان خاطرنشان کرد: دعای پدر و مادر برای فرزند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز رحمت و برکت الهی در زندگی انسان شود و جامعه‌ای سالم و موفق بر پایه چنین خانواده‌هایی شکل می‌گیرد.