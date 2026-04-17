۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

ماموستا فلاحی: احسان به والدین تکلیفی فراتر از مستحبات و عامل برکت است

ماموستا فلاحی: احسان به والدین تکلیفی فراتر از مستحبات و عامل برکت است

کامیاران- امام جمعه موقت کامیاران با تأکید بر جایگاه والای پدر و مادر در آموزه‌های دینی گفت: نیکی و احترام به والدین از مهم‌ترین وظایف شرعی است وحتی از برخی عبادات مستحب نیز ارزشمندتر شمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد فلاحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع کامیاران با اشاره به اهمیت جایگاه والدین در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد بر لزوم احترام، محبت و نیکی به پدر و مادر تأکید فرموده است.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، فرزندان باید از هرگونه رفتار آزاردهنده نسبت به والدین پرهیز کنند و با احترام، آرامش و صمیمیت با آنان رفتار داشته باشند و همواره برای آنان دعا کنند.

امام جمعه موقت کامیاران با بیان اینکه والدین ستون‌های اصلی خانواده هستند، تصریح کرد: با از بین رفتن هر یک از پدر یا مادر، بنیان خانواده دچار آسیب می‌شود و فرزندان با مشکلات روحی و عاطفی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: احسان به والدین از عبادات مستحب ارزشمندتر است و در تعالیم دینی، رضایت پدر و مادر به‌عنوان عاملی مهم برای سعادت دنیا و آخرت معرفی شده است.

ماموستا فلاحی با اشاره به لزوم استمرار احترام به والدین پس از درگذشت آنان گفت: فرزندان باید با انجام کارهای خیر به نیت والدین، سر زدن به مزار آنان، قرائت قرآن و دعا برایشان، یاد و نام آنان را زنده نگه دارند.

وی افزود: عمل به وصایا و سفارش‌های والدین تا زمانی که مخالف اصول دینی نباشد، وظیفه‌ای اخلاقی و شرعی است و ترک آن نوعی بی‌احترامی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت کامیاران در پایان خاطرنشان کرد: دعای پدر و مادر برای فرزند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز رحمت و برکت الهی در زندگی انسان شود و جامعه‌ای سالم و موفق بر پایه چنین خانواده‌هایی شکل می‌گیرد.

