به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مددی ، صبح سه شنبه ، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح تأمین جهیزیه نوعروسان اظهار کرد: ۱۰۸ سری جهیزیه شامل لوازم ضروری زندگی از جمله یخچال، فرش، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و تلویزیون تهیه و به دختران تحت پوشش این نهاد اهدا شده است.

وی با بیان اینکه تأمین این اقلام با مشارکت خیرین و نیکوکاران صورت گرفته است، افزود: حمایت از زوج‌های جوان و کاهش بخشی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک، از اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین با قدردانی از مشارکت خیرین در برنامه‌های حمایتی این نهاد گفت: کمیته امداد با شناسایی خانواده‌های نیازمند و بررسی شرایط متقاضیان، ارائه خدمات حمایتی و تسهیل ازدواج مددجویان را دنبال می‌کند.

مددی در پایان از خیرین و نیکوکاران خواست با مشارکت در طرح‌های حمایتی کمیته امداد، در تأمین نیازهای خانواده‌های تحت پوشش و حمایت از ازدواج جوانان مشارکت کنند.