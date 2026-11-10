به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح‌اله گراوندی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و نارضایتی شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت یکی از متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی پلیس آن استان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه نیز سایر اعضای باند طی چند عملیات جداگانه در ایلام و یکی از شهرستان‌های استان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به بیش از ۱۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.