مرتضی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با ایام سوگواری و بزرگداشت شهدا، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، روز چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۳ در بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم استقبال از این شهید والامقام در میدان سپاه و خیابان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و پس از آن، برنامه بزرگداشت و تکریم مقام شامخ شهید در مسجد ولیعصر(عج) ادامه می‌یابد.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به اینکه این مراسم به همت هیئت جانداران حضرت رقیه(س) برگزار می‌شود، بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گمنام تدارک دیده شده است.

عظیمیان ادامه داد: همخوانی قرآنی پسران حاج قاسم و اجرای گروه سرود فرزندان حاج قاسم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم است.

وی با دعوت از مردم شهیدپرور بیجار برای حضور در این آیین خاطرنشان کرد: استقبال از پیکر مطهر شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است و حضور مردم، جلوه‌ای از قدرشناسی ملت ایران از فداکاری‌های شهیدان خواهد بود.