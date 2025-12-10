به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی صبح چهارشنبه در نشست خبری شانزدهمین جشنواره علامه حلی که در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد، با اشاره به اینکه این رویداد در سه سطح مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود، اظهار کرد: شناسایی استعدادهای علمی و پژوهشی طلاب و حمایت از آنان، از اهداف اصلی این جشنواره است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه پژوهش را زیرساخت علم، معرفت دینی و تمدن‌سازی بر پایه عقلانیت متکی بر وحی دانست و در ارائه گزارشی از فعالیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه بیان داشت: نهادسازی‌های پژوهشی و گسترش کمی و کیفی مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های حوزوی از جمله برنامه‌های معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی حوزه افزود: تنها در شهر قم، ۲۶ انجمن علمی حوزوی فعال است که چهار هزار نفر از سرآمدان حوزه علمیه در این انجمن‌ها عضویت دارند؛ ضمن اینکه این انجمن‌های علمی دارای شعبه‌های مختلف استانی و مدرسه‌ای در سراسر کشور هستند.

عباسی در ادامه با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های حوزوی در کشور خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵۰۰ کتابخانه حوزوی در سطح کشور فعال است که برخی از آن‌ها همچون کتابخانه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی و مرحوم آیت‌الله‌العظمی حائری یزدی، از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور محسوب می‌شوند۔

وی برگزاری رویدادهای پژوهشی مانند جشنواره علامه حلی و جشنواره کتاب سال حوزه را از دیگر برنامه‌های معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برشمرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره ضرورت حرکت جشنواره علامه حلی به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور و فاصله گرفتن از پژوهش‌های ذهنی و انتزاعی تصریح کرد: جشنواره کتاب سال حوزه به صورت ویژه به دنبال شناسایی و حمایت از پژوهش‌های حل مسئله است، اما جشنواره علامه حلی بیشتر ناظر به فرآیند آموزشی پژوهش و ترویج روحیه پژوهش‌ورزی در میان طلاب جوان و مستعد است تا آنان بتوانند به صورت روشمند، پژوهش را فراگیرند و دنبال کنند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه سپس به اولویت‌های این معاونت از جمله پیگیری فرآیند تربیت پژوهشگر، تربیت استادان توانمند برای آموزش پژوهشگران، حمایت از پژوهشگران و راهبری مراکز پژوهشی حوزوی اشاره کرد و افزود: دبیرخانه حمایت از پژوهش‌های مورد نیاز حوزه علمیه و نظام اسلامی تاکنون از ۶۰۰ مسئله حمایت کرده است که ۳۵۰ مورد از آن‌ها به انتشار کتاب منجر شده است.