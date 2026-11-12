روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه لودر در داخل یک سوله صنعتی در محدوده ابتدای جاده نوش‌آباد و شهرک صنعتی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و تلاش برای جلوگیری از گسترش شعله‌ها به سایر بخش‌های سوله و خودروهای مجاور در اولویت قرار گرفت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با اشاره به گسترش آتش در دقایق ابتدایی وقوع حادثه تصریح کرد: به دلیل نبود افراد در محل و تأخیر در شناسایی و اعلام حریق، آتش فرصت گسترش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از این دستگاه دچار حریق شده بود.

فدائی ادامه داد: با این حال، آتش‌نشانان با انجام عملیات سریع و ایمن، موفق شدند شعله‌ها را مهار کنند و از سرایت حریق به یک دستگاه کامیونت که در مجاورت بکهو لودر متوقف بود، جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه پیش از آنکه به سایر بخش‌های سوله و تجهیزات موجود در محل سرایت کند، تحت کنترل درآمد و عملیات اطفای حریق به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان بر اهمیت اعلام سریع حوادث تأکید کرد و گفت: تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند موجب گسترش حریق و افزایش خسارت‌های احتمالی شود، از این رو شهروندان و فعالان واحدهای صنعتی باید در صورت مشاهده دود یا آتش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دهند.