حجت‌الاسلام علی‌اکبر رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعه از ساعت ۱۰ صبح با تجمع هیئت‌های مذهبی و عاشقان اهل‌بیت (ع) در میدان امام خمینی (ره) اسفراین آغاز می‌شود.

وی افزود: پس از تجمع، دسته‌های عزاداری به سمت گلزار شهدای گمنام در پارک قائم حرکت می‌کنند و در جریان این مراسم، پیکر دو شهید گمنام نیز تشییع خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسفراین ادامه داد: پس از برگزاری مراسم عزاداری، نماز جمعه به امامت حجت‌الاسلام موسوی، امام جمعه شهرستان، در محل گلزار شهدای گمنام اقامه می‌شود.

رحمانی درباره جزئیات تدفین شهدا گفت: پیکر یکی از شهدا ساعت ۱۳ در کارخانه و پیکر شهید دیگر ساعت ۱۵ در روستای سست تدفین خواهد شد.

وی در پایان از عموم مردم و هیئت‌های مذهبی دعوت کرد با حضور در این مراسم، در آیین عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تشییع و تدفین شهدای گمنام شرکت کنند.