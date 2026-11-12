به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد زلزله آبان‌ماه ۱۳۹۶ شهرستان سرپل‌ذهاب، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

در این مراسم، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به عنوان سخنران حضور خواهد داشت و درباره این مناسبت سخنرانی می‌کند.

این آیین از ساعت ۱۰ صبح در مجتمع فرهنگی هنری آیت‌الله خامنه‌ای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود.

مراسم یادشده به مناسبت نهمین سالگرد زلزله آبان ۱۳۹۶ تدارک دیده شده و هدف از برگزاری آن، گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان این حادثه است.

برگزارکنندگان از مردم شهیدپرور و شریف سرپل‌ذهاب دعوت کرده‌اند با حضور در این مراسم، در گرامیداشت یاد درگذشتگان زلزله سال ۱۳۹۶ مشارکت کنند.