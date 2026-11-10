به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد، با انتشار گزارشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری ۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان کشور پس از ایام جنگ تحمیلی رمضان خبر داد.

در متن گزارش ارسال شده از سوی معاونت هنری آمده است:

بررسی پراکندگی جغرافیایی اجراهای برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد اگرچه استان تهران با ۲۰۹ اجرا کانون اصلی فعالیت‌های صحنه‌ای به‌شمار می‌رود، اما ۴۹۹ اجرا، معادل بیش از ۷۰ درصد کل آمار، به سایر استان‌های کشور اختصاص یافته است. در این میان، استان‌های فارس با ۶۶ اجرا، مازندران با ۵۹ اجرا، اصفهان با ۵۰ اجرا، البرز با ۳۸ اجرا و آذربایجان شرقی با ۳۶ اجرا، بیشترین سهم را در میزبانی از اجراهای صحنه‌ای موسیقی پس از دوره جنگ رمضان داشته‌اند.

همچنین استان‌های گیلان، یزد، اردبیل، همدان و خوزستان نیز از جمله استان‌های فعال در این حوزه بوده‌اند.

در ترکیب گونه‌های موسیقایی این دوره، موسیقی پاپ با ۳۹۱ اجرا، معادل حدود ۵۵،۲ درصد از کل اجراهای ثبت‌شده، بیشترین سهم را در میان گونه‌های مختلف موسیقی به خود اختصاص داده است.

در کنار موسیقی پاپ، گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی، نواحی، کلاسیک و ارکسترال نیز سهم قابل توجهی از اجراهای این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در حوزه موسیقی دستگاهی و ایرانی مجموعاً ۱۱۲ اجرا، در بخش موسیقی نواحی و مقامی اقوام ۴۶ اجرا و در گونه‌های کلاسیک و ارکسترال ۷۷ اجرا به ثبت رسیده است. موسیقی تلفیقی و سایر گونه‌ها از جمله موسیقی کودک و تجربی نیز با ۸۲ اجرا در ترکیب اجراهای صحنه‌ای این دوره حضور داشته‌اند.

بر اساس آمار فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی پس از جنگ رمضان تا پایان مهر ۱۴۰۵، مجموع اجراهای ثبت‌شده در استان‌های کشور به شرح زیر است:

تهران: ۲۰۹ اجرا، فارس: ۶۶ اجرا، مازندران: ۵۹ اجرا، اصفهان: ۵۰ اجرا، البرز: ۳۸ اجرا، آذربایجان شرقی: ۳۶ اجرا، گیلان: ۳۳ اجرا، یزد: ۲۹ اجرا، اردبیل: ۲۸ اجرا، همدان: ۱۹ اجرا، خوزستان: ۱۶ اجرا، زنجان: ۱۳ اجرا، کرمان: ۱۳ اجرا، گلستان: ۱۳ اجرا، آذربایجان غربی: ۱۲ اجرا، لرستان: ۱۲ اجرا، خراسان رضوی: ۱۱ اجرا، مرکزی: ۱۰ اجرا، بوشهر: ۹ اجرا، قزوین: ۹ اجرا، خراسان شمالی: ۷ اجرا، کردستان: ۵ اجرا، کرمانشاه: ۵ اجرا، هرمزگان: ۴ اجرا، چهارمحال و بختیاری: ۱ اجرا و خراسان جنوبی: ۱ اجرا.