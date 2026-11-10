به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پیامی با ابراز تأسف از درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه هنری کشور، به‌ویژه هنرمندان قمی و همچنین دوستان و همکاران وی تسلیت گفت.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این پیام، زارعی را از هنرمندان فعال عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون دانست که در زمینه تولید و ترویج نمایش‌های آیینی و مذهبی نقش‌آفرینی کرده است.

وی همچنین به فعالیت‌های این هنرمند در حوزه پرورش و تربیت علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی اشاره کرد و تلاش‌های او در این عرصه را مورد توجه قرار داد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در پایان پیام خود از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند خدوم، انقلابی و متدین، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان و وابستگان وی صبر و اجر مسئلت کرد.