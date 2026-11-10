به گزارش خبرگزاری مهر، یک واحد پرورش مرغ تخمگذار در شهرستان نیمروز که در سال ۱۴۰۰ بر اثر آتش‌سوزی از فعالیت باز ایستاده بود، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً احیا شد و با جوجه‌ریزی ۳۳ هزار قطعه‌ای در آبان‌ماه امسال، جان دوباره گرفت.

آیین راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی با حضور نماینده مردم سیستان و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان نیمروز، مدیران کل ادارات تابعه و مدیران شهرستانی برگزار شد.

با بازگشت این واحد به چرخه تولید، برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی شده است و پیش‌بینی می‌شود با تثبیت فعالیت‌ها، روزانه ۲۰۰ کارتن تخم‌مرغ روانه بازار مصرف شود تا گامی مؤثر در جهت تنظیم بازار و خوداتکایی استان در حوزه محصولات پروتئینی برداشته شود.