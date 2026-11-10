بهزاد غضنفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمارهای پزشکی قانونی کردستان نشان می‌دهد حوادث رانندگی همچنان سهم عمده‌ای از مرگ‌های ناشی از سوانح در استان را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که در شش ماه نخست سال جاری ۲۴۶ نفر در تصادفات جان باخته و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان، اظهار کرد: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در این مدت، ۲۰۲ نفر در محورهای برون‌شهری، ۲۸ نفر در محدوده‌های درون‌شهری و ۱۶ نفر در جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حوادث افزود: در نیمه نخست امسال چهار هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که سه هزار و ۲۳۸ نفر آنان مرد و هزار و ۲۶۵ نفر زن بوده‌اند.

کاهش چهار درصدی تلفات تصادفات در کردستان

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با مقایسه آمار امسال و مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات از ۲۵۶ نفر در شش ماه نخست سال گذشته به ۲۴۶ نفر در سال جاری رسیده که بیانگر کاهش ۱۰ نفری و حدود چهار درصدی است.

غضنفری‌پور ادامه داد: شمار مصدومان حوادث رانندگی نیز در مقایسه با چهار هزار و ۶۱۷ نفر در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۴ نفر کمتر شده و کاهش حدود ۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مرگ‌های ناشی از حوادث غیررانندگی اشاره کرد و گفت: طی شش ماه نخست سال جاری ۲۸ نفر در استان بر اثر غرق‌شدگی جان باخته‌اند که ۲۱ نفر آنان مرد و هفت نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان افزود: در همین بازه زمانی چهار مرد بر اثر برق‌گرفتگی و دو مرد نیز به دلیل گازگرفتگی فوت کرده‌اند.

غضنفری‌پور با اشاره به آمار مرگ‌های ناشی از سوختگی خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۱ نفر شامل هفت مرد و چهار زن بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.