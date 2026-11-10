به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اعتراضات داخلی در بحرین در چارچوب مراسم روز خشم مردمی با هدف درخواست برای آزادی تمام بازداشت شدگان در زندان های رژیم آل خلیفه و در رأس آنها علمای شیعه ادامه دارد.

کمیته برگزار کننده این اعتراضات از مردم خواست تجمعات و فعالیت ‌های اعتراضی را در شهرها، مناطق و روستاهای بحرین ادامه دهند و روز ۲۲ نوامبر را موعد برگزاری یک حرکت اعتراضی گسترده‌ تر اعلام کرد.

روز گذشته نیز باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد که انتشار نشریه تحقیقاتی جدید متشکل از ۶۰ صفحه به جزئیات محاکمه های سری و نقض حقوق بشر در این کشور علیه نهادهای دینی و آزادی بیان و علمای شیعه اشاره دارد.

وی اضافه کرد: در این تحقیقات به شهادت های افراد برجسته نظیر علامه محمد صنقور در خصوص اعتراف گیری های اجباری و پرونده سازی ها در بحرین اشاره شده است.

درویش بیان کرد: ما تداوم محاکمه های مخفیانه و نهادینه شدن مصونیت از مجازات پرداخته و محدودیت های اعمال شده علیه مداحان و مسؤولان برگزاری مجالس عزاداری حسینی(ع) را رصد کرده ایم.