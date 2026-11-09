به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، منابع خبری از برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق مختلف بحرین از جمله الدراز، کرباباد، المرخ، أبوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شاخوره و جزیره ستره خبر دادند.

تظاهرکنندگان در این اقدامات، ضمن حمایت از علمای بازداشت شده، بر محکومیت روند محاکمه آنان تأکید کردند.

در پیگیری‌های انجام شده، مشخص می‌شود که رژیم آل‌خلیفه در ماه‌های اخیر با تشدید فشارها بر جامعه شیعه‌نشین، به بازداشت‌های امنیتی گسترده و محدود کردن آزادی‌های مذهبی اقدام کرده است.

ازجمله این اقدامات می‌توان به بازداشت روحانیون و فعالان مذهبی بدون حکم قضایی و همچنین اعمال محدودیت‌های شدید در برگزاری مراسم مذهبی و سفر به ایران و عراق اشاره کرد.

پیش از این نیز مجمع جهانی اهل بیت (ع) با صدور بیانیه‌ای، اقدامات دولت بحرین از جمله سلب تابعیت گسترده و بازداشت علمای برجسته را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته‌ بود.