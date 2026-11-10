به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شبکه حمل‌ونقل کالای استان با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های فعال، ناوگان باری و نیروی انسانی متخصص، یکی از بخش‌های اثرگذار در تأمین نیاز صنایع و انتقال محصولات تولیدی به بازارهای مصرف است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این بخش افزود: در حال حاضر ۱۳۱ شرکت حمل‌ونقل کالا در خراسان جنوبی فعالیت دارند که خدمات خود را با استفاده از ۶ هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان باری و همکاری ۱۰ هزار و ۹۲۱ راننده ارائه می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه سه پایانه بار و یک شهرک حمل‌ونقل نیز در استان فعال است، گفت: این مجموعه ظرفیت قابل توجهی برای ساماندهی و پشتیبانی از جریان حمل‌ونقل کالا در استان فراهم کرده است.

ذاکر درباره جزئیات عملکرد این بخش در هفت‌ماهه امسال بیان کرد: در این مدت ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۱۱ تن کالا با صدور ۲۴۷ هزار و ۱۱۳ بارنامه جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۹۳ تن به حمل‌ونقل درون‌استانی اختصاص داشته و ۳ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۱۸ تن نیز به مقاصد خارج از استان ارسال شده است.

ذاکر با اشاره به ترکیب کالاهای حمل‌شده عنوان کرد: سیمان به‌صورت کیسه‌ای و فله‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن در شمار عمده کالاهای جابه‌جاشده قرار دارند؛ محصولاتی که بخش مهمی از نیاز صنایع و جریان انتقال تولیدات معدنی و صنعتی استان را تشکیل می‌دهند.

وی مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایرانشهر، سمنان و تهران را از مهم‌ترین مقاصد حمل بار از خراسان جنوبی برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های این حوزه خاطرنشان کرد: ارتقای بهره‌وری ناوگان، حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا از جمله محورهای مورد توجه این اداره‌کل برای توسعه خدمات باری و تقویت نقش استان در شبکه حمل‌ونقل کشور است.