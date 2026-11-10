به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست کارگروه آرد و نان شهرستان بویراحمد با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل حوزه تولید و عرضه نان، از جمله کیفیت آرد توزیعی، فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز، ساماندهی سهمیه آرد، نظارت بر شبکه توزیع و تجهیز نانوایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان بویراحمد با انتقاد از کیفیت آرد توزیعی اظهار کرد: کیفیت آرد از نظر شاخص‌های استاندارد در مقایسه با برخی استان‌های دیگر پایین‌تر است و در مواردی بوی نامطبوع آرد نیز موجب نگرانی نانوایان شده است.

وی پیشنهاد داد برای بررسی دقیق‌تر، نمونه‌هایی از آرد توزیعی به آزمایشگاه‌های شیراز ارسال شود تا کیفیت و قابلیت مصرف آن به‌صورت تخصصی ارزیابی شود.

در همین راستا، فرماندار شهرستان بویراحمد نیز بر ضرورت نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های تخصصی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق کیفیت آرد و مشخص شدن منشأ مشکلات احتمالی شد.

۹ نانوایی فاقد مجوز در بویراحمد مهروموم می‌شوند

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، ۹ نانوایی در شهرستان بویراحمد بدون برخورداری از مجوزهای قانونی لازم فعالیت می‌کنند.

فرماندار شهرستان بویراحمد هم با انتقاد از صدور پروانه فعالیت برای واحدهای فاقد شرایط قانونی و بدون تأمین سهمیه آرد، بر ضرورت ساماندهی این واحدها و رعایت ضوابط قانونی تأکید کرد.

عباس بهشتی با اشاره به پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده با استان‌های فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، دستور داد ۹ نانوایی فاقد مجوز با پیگیری دستگاه‌های متولی، حداکثر تا هفته آینده مهروموم شوند.

ساماندهی نقل‌وانتقالات سهمیه آرد

وی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع نقل‌وانتقالات سهمیه آرد گفت: در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر اعضا، موضوع انتقال سهمیه آرد درون‌شهرستانی و منطقه‌ای با توجه به شرایط و ضوابط موجود بررسی و درباره آن توافق شد.

به گفته فرماندار بویراحمد، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان و ثبت درخواست، پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، مراحل قانونی نقل‌وانتقال سهمیه آرد خود را پیگیری کنند.

وی همچنین از بررسی موضوع تغییر، انتقال و صدور مجوز فعالیت خودروهای حمل آرد خبر داد و افزود: مقرر شد درخواست متقاضیان به‌صورت موردی و با ارائه مستندات لازم در جهاد کشاورزی بررسی و مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.

ممنوعیت استفاده از آرد خارج از شبکه توزیع

بهشتی با تأکید بر ضرورت نظارت بر توزیع و مصرف آرد تصریح کرد: استفاده از آرد خارج از شبکه قانونی در نانوایی‌ها و واحدهای صنفی از جمله قنادی‌ها ممنوع است و بازرسان موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف، نسبت به جمع‌آوری آرد خارج از شبکه و پیگیری قانونی موضوع اقدام کنند.

وی همچنین از بررسی موضوع احیای ظرفیت تولید آرد صنعتی خبر داد و گفت: در این زمینه، تأمین ظرفیت ۵۰۰ تن در دستور کار قرار گرفته که شامل ۲۰۰ تن برای کارخانه آرد باقری و ۳۰۰ تن برای کارخانه آرد یاس است.

ساماندهی توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری

فرماندار با اشاره به ضرورت ساماندهی توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری بیان کرد: مقرر شد با همکاری فرمانداری، امور عشایر، جهاد کشاورزی و متولیان توزیع آرد، جلسه‌ای با حضور عاملان و متصدیان توزیع آرد شهری، روستایی و عشایری برگزار شود.

وی افزود: در این نشست، ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه مربوط مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ضمن ساماندهی فرآیند توزیع، از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

بهشتی همچنین تجهیز نانوایی‌های شهرستان به دوربین مداربسته را از دیگر موضوعات مورد تأکید دانست و گفت: مقرر شد اتحادیه و دستگاه‌های مربوط، نصب تجهیزات نظارتی را پیگیری کنند تا پایان سال دوربین‌های مورد نیاز نانوایی‌های مشمول نصب شود.

وی اضافه کرد: در صدور مجوزهای جدید فعالیت نانوایی‌ها نیز نصب دوربین مداربسته به‌عنوان یکی از الزامات مورد توجه قرار گیرد.

برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی کیفیت آرد

فرماندار شهرستان بویراحمد در پایان از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای آرد و نان شهرستان در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه، موضوع کیفیت آرد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت، دستگاه‌های نظارتی، بسیج، جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان به‌صورت تخصصی بررسی خواهد شد.

به گفته بهشتی، هدف از این بررسی‌ها، مشخص شدن وضعیت کیفیت آرد توزیعی و اتخاذ تصمیم‌های لازم برای رفع مشکلات احتمالی در حوزه تولید و عرضه نان در شهرستان است.