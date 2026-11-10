به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از فعالان و خادمان قرآن کریم سراسر کشور با حضور بیش از ۲۷۰ فعال قرآنی در سالن جلسات استانداری همدان برگزار شد و در جریان این مراسم از استاد احمد ابوالقاسمی از چهره‌های شناخته‌شده قرآنی و داور برنامه تلویزیونی «محفل» تجلیل به عمل آمد.

ابوالقاسمی پس از حضور بر روی سن ضمن بیان خاطراتی از فعالیت‌های قرآنی و تاثیرگذاری تلاوت قرآن در زندگی انسان‌ها به روایت دیدار خود با رهبر شهید انقلاب پرداخت و از جایگاه اثرگذار برنامه تلویزیونی «محفل» و توجه ویژه ایشان به این برنامه سخن گفت.

این فعال و پیشکسوت قرآنی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب به دست‌اندرکاران و عوامل برنامه «محفل» محبت داشتند و در دیدار با ایشان فرمودند که «محفل» توانسته کاری کند که آرزوی من برآورده شده و قرآن در جامعه عمومیت پیدا کند.

ابوالقاسمی همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و تلاش‌های دست‌اندرکاران برنامه «محفل» و برگزارکنندگان جشنواره «مدهامتان» بر ضرورت قدردانی از این همراهی‌ها و تلاش مضاعف برای ادای دین به جایگاه و عظمت قرآن کریم تاکید کرد.

در ادامه این مراسم «رسالت بوذری» مجری برنامه تلویزیونی «محفل» و مجری آیین تجلیل نیز با اشاره به خاطرات خود از رهبر شهید گفت: ایشان ۲ بار درباره برنامه «محفل» فرمودند که این برنامه «مافوق رغبت» من بوده است؛ سخنی که برای تمامی عوامل و دست‌اندرکاران این برنامه مدال افتخاری ارزشمند به شمار می‌رود.