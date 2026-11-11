به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در حاشیه شورای اداری شهرستان گرمی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از حضور کارکنان شریف دو شهرستان خوشحالم؛ در نشست شورای اداری و شورای تأمین که به دعوت نماینده محترم، جناب آقای خوش‌سیما، و استاندار محترم برگزار شد، مباحث بسیار خوبی مطرح شد و آنچه اهمیت دارد، اجرای سریع مصوبات است.



وی درباره درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمی گفت: زمین این پروژه خریداری شده است و با انتخاب پیمانکار، کلنگ‌زنی و اجرای آن به‌سرعت انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل آبرسانی دامداری‌ها گفت: استاندار محترم اقدامات لازم را برای آبرسانی انجام داده‌اند و منابع مالی لازم برای کلنگ‌زنی این پروژه نیز تأمین خواهد شد. بررسی‌های کارشناسی با مشاور مشترک و با هماهنگی استاندار انجام می‌شود تا ابعاد و مقیاس اجرای پروژه مشخص گردد.



وی درباره تسهیلات بانکی، با تأکید بر سیاست دولت برای تحقق عدالت منطقه‌ای، گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم استان و شهرستان بالاتر از متوسط کشوری است، اما نیاز به منابع مالی بیشتری وجود دارد. معاونت اشتغال، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه برای انجام این اقدامات آماده‌اند. از تعهدات سفر رئیس‌جمهور محترم، بیش از ۸۰ درصد تسهیلات توسط بانک رفاه پرداخت شده و بقیه نیز با هماهنگی استاندار پرداخت خواهد شد.



میدری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال و کیف پول بازنشستگان، درباره کیف پول بازنشستگان توضیح داد: این طرح از ماه گذشته برای گروهی از بازنشستگان به‌منظور انجام آزمون‌های فنی اجرا شد و این ماه برای کل بازنشستگان آماده شده است. بازنشستگان از بیستم ماه جاری می‌توانند خرید اعتباری انجام دهند و پرداخت آن از ابتدای ماه صورت می‌گیرد.

وی افزود:پیش‌تر برای پرداخت‌های بازنشستگان ناچار بودیم در چند روز اقدام کنیم و به دلیل کمبود بودجه از بانک رفاه تسهیلات بگیریم، اما با راه‌اندازی این کیف پول، واریز در یک روز انجام می‌شود و نیازی به تسهیلات برای ناترازی‌های چند روز پایانی ماه نیست.