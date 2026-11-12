به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان از شناسایی و توقیف محموله زغال فاقد مجوز در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارشی مبنی بر حمل زغال بدون مجوز با یک دستگاه وانت نیسان، بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم، خودروی حامل این محموله را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قانونی برای بازرسی آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مورد نظر، ۸۰۰ کیلوگرم زغال فاقد مجوز کشف شد که ارزش آن از سوی کارشناسان ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

حق‌جویان با اشاره به برخورد با حمل محموله‌های فاقد مجوز، ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و پرونده‌ای برای بررسی‌های تکمیلی تشکیل شده است.

وی در پایان بر ادامه پیگیری‌های انتظامی برای مقابله با تخلفات مرتبط با حمل کالاهای فاقد مجوز تأکید کرد.