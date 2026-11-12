به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه به همراه مسئولان استان، در گلزار شهدای اردبیل حاضر شد و به جایگاه رفیع شهیدان تکریم کرد.
در این آیین، حاضران با غبارروبی و گلافشانی مزار شهیدان، یاد و خاطره شهیدان بلندمرتبه را پاس داشتند.
میدری نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهیدان استان اردبیل، بر ضرورت حفظ نام و یاد آنان و قدردانی از ایثارشان تأکید کرد.
اردبیل- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به اردبیل با گلباران مزار شهدا، به مقام آنان ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه به همراه مسئولان استان، در گلزار شهدای اردبیل حاضر شد و به جایگاه رفیع شهیدان تکریم کرد.
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