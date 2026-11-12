به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه به همراه مسئولان استان، در گلزار شهدای اردبیل حاضر شد و به جایگاه رفیع شهیدان تکریم کرد.



در این آیین، حاضران با غبارروبی و گل‌افشانی مزار شهیدان، یاد و خاطره شهیدان بلندمرتبه را پاس داشتند.



میدری نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهیدان استان اردبیل، بر ضرورت حفظ نام و یاد آنان و قدردانی از ایثارشان تأکید کرد.