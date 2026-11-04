به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از انعقاد قرارداد خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در سراسر کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۲۱ هزار تن از این میزان به کشتارگاه‌ها منتقل و به سردخانه‌ها حمل شده است و عملیات اجرایی خرید باقی‌مانده نیز طی یک تا دو هفته آینده به پایان می‌رسد.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه خرید حمایتی گوشت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام مکلف به خرید ۳۰ هزار تن مرغ بود که قراردادهای مربوط به تمام این میزان در کشور منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور هدف از اجرای این طرح را حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در بازار گوشت مرغ عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که مرغداران محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید عرضه می‌کردند، خرید حمایتی با هدف جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و حفظ استمرار تولید در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تداوم عرضه محصول با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید می‌تواند مرغداران را به کاهش جوجه‌ریزی در دوره‌های بعدی ترغیب کند و در نهایت با کاهش عرضه، افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را به دنبال داشته باشد، از این‌رو، خرید حمایتی با هدف ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت انجام شده است.

جعفری با اشاره به روند متعادل شدن قیمت‌ها در بازار مرغ اذعان کرد: این اقدام علاوه‌بر حمایت از تولیدکنندگان، در واقع حمایت از مصرف‌کنندگان نیز محسوب می‌شود.

وی درباره نحوه استفاده از گوشت مرغ خریداری‌شده، گفت: این محصولات برای ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام نگهداری می‌شود تا در صورت بروز کمبود در بازار یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، متناسب با شرایط نسبت به عرضه آن‌ها اقدام شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: گوشت مرغ بسته‌بندی‌شده با رعایت شرایط و ضوابط نگهداری، قابلیت ذخیره‌سازی و مصرف تا ۱۲ ماه را دارد و این ظرفیت امکان مدیریت بازار و تنظیم عرضه در زمان نیاز را فراهم می‌کند.