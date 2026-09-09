روند رشد گلف با شیبی مناسب ادامه دارد؛ به دنبال یک جهش بزرگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیزی درباره برگزاری مسابقات استعدادیابی در مجموعه سرزمین گلف ایرانیان اظهار کرد: مجموعه سرزمین ایرانیان (آیلند) میزبان همیشگی رویدادها و مسابقات گلف است و در این دوره نیز میزبان حدود ۴۰ ورزشکار در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۲۳ سال از ۱۰ استان کشور بودیم.



وی افزود: تلاش کردیم در کنار برگزاری مسابقات استعدادهای جدید را نیز شناسایی کنیم. این رقابت‌ها علاوه بر جنبه مسابقاتی با هدف پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی برگزار می‌شود.



رئیس فدراسیون گلف ادامه داد: با توجه به اینکه به لطف وزیر ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک پس از حدود یکصد سال فعالیت گلف در ایران برای نخستین بار نمایندگان کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهند داشت، به تدریج انتظارات جامعه و افکار عمومی از گلف افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تقویت پشتوانه‌سازی، استمرار و مداومت در این زمینه اهمیت دوچندانی پیدا کرده و ما تلاش می‌کنیم این روند را به صورت مستمر ادامه دهیم.



عزیزی درباره شناسایی استعدادهای جدید در این مسابقات خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تعدادی از استعدادها را شناسایی کرده بودیم و حتی آنها را به مسابقات برون‌مرزی مختلف اعزام کردیم اما در این دوره اجازه حضور آن دسته از بازیکنان را ندادیم تا فرصت بیشتری برای استعدادهای جدید فراهم شود.



وی تصریح کرد: در گلف یک تکنیک بسیار مهم به نام «سوینگ» وجود دارد که بخش مهمی از بازی را تشکیل می‌دهد. این همان حرکت چرخشی است که بازیکن هنگام ضربه زدن انجام می‌دهد و بخش قابل توجهی از مسائل فنی به زیبایی و کامل بودن سوینگ بازیکنان بازمی‌گردد.



رئیس فدراسیون گلف گفت: در این مسابقات چند بازیکن از استان‌های مختلف به‌خصوص خوزستان، لرستان، اردبیل، تهران و سایر استان‌ها حضور داشتند که واقعاً سوینگ‌های امیدوارکننده‌ای از خود نشان دادند و به نظر می‌رسد آینده روشنی در انتظار آنها باشد.



عزیزی ادامه داد: امیدواریم با مدلی که آقای مولایی به عنوان سرمربی و مسئول تیم‌های زیر ۲۳ سال و زیر ۱۸ سال دنبال می‌کند بتوانیم استعدادهای جدید را شناسایی و سال به سال پرورش دهیم. همچنین فدراسیون مانند سال‌های گذشته در حال تکمیل و امضای قرارداد با مربیان در سراسر استان‌هاست تا بتوانیم تعداد استعدادهای پرورش‌یافته را افزایش دهیم.



وی در خصوص شرایط نمایندگان گلف ایران در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا و شانس کسب مدال اظهار کرد: برای پاسخ به این سؤال باید به بحث زیرساخت‌ها اشاره کنم. تصویری که هم‌اکنون پشت سر من مشاهده می‌کنید حاصل حدود ۲۰ سال تلاش بخش خصوصی در مجموعه آیلند است و در این مجموعه تقریباً هشت هکتار چمن استاندارد بین‌المللی داریم.



رئیس فدراسیون گلف افزود: این در حالی است که یک زمین گلف استاندارد حدود ۶۰ تا ۷۰ هکتار وسعت دارد. بنابراین ما هنوز در کشور به یک زمین چمن استاندارد کامل دست پیدا نکرده‌ایم و در تلاش هستیم این شرایط را بهبود ببخشیم.



عزیزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تلاش خود را برای واگذاری زمین مجموعه ورزشی انقلاب تهران انجام می‌دهند و موضوع تقریباً به مرحله نهایی و اصطلاحاً دقیقه ۹۰ نزدیک شده است. امیدواریم با تجهیز این زمین بتوانیم اتفاقات بهتری را در آینده رقم بزنیم.



وی ادامه داد: در شرایط فعلی تلاش ما این است که با استفاده از اردوهای خارجی، مسابقات و اردوهای داخلی، سطح فنی بازیکنانمان را افزایش دهیم تا نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بتوانند نتایج قابل قبولی کسب کنند.



رئیس فدراسیون گلف درباره احتمال برگزاری اردوی آماده‌سازی در چین پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: ما یک مرحله اردوی ترکیه را پشت سر گذاشته‌ایم و چند مرحله اردوی داخلی نیز برای هر دو بخش بانوان و آقایان برگزار کرده‌ایم.



عزیزی افزود: درباره اردوی چین به این نتیجه رسیدیم که اگر این اردو را چند روز زودتر و در کشور ژاپن برگزار کنیم، شاید شرایط بهتری داشته باشیم. در حال حاضر شرایط برگزاری اردو در ژاپن را بررسی کرده‌ایم، درخواست خود را نیز ارائه داده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط، بازیکنانمان زودتر به ژاپن اعزام شوند تا از نظر آشنایی با شرایط و تطابق آب‌وهوایی آمادگی بهتری داشته باشند.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا گلف پس از بازی‌های آسیایی نیز برنامه‌ای برای تداوم حضور در مسابقات برون‌مرزی خواهد داشت یا خیر، اظهار کرد: من در پاسخ به این سؤال به گذشته ارجاع می‌دهم. درست است که بازی‌های آسیایی برای ما یک نقطه جهش و نقطه عطف بسیار خوب محسوب می‌شود اما اقداماتی که تاکنون در داخل کشور در حوزه زیرساخت، افزایش سرمایه انسانی و برگزاری مسابقات در رده‌های سنی مختلف برای بانوان و آقایان انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد که ما از این موضوع خارج هستیم و مشمول این اتفاق نخواهیم شد.



رئیس فدراسیون گلف خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات قهرمانی آسیا ـ اقیانوسیه را در پیش داریم و نماینده کشورمان در این رقابت‌ها که در نیوزیلند برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت. متعاقب آن نیز تلاش کرده‌ایم در رده‌های سنی مختلف، حضور در مسابقات خارجی را دنبال کنیم.



عزیزی ادامه داد: امیدواریم حضور گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا شرایطی را برای ما فراهم کند که بتوانیم از حامیان مالی بیشتر و بهتری نیز بهره‌مند شویم و قطعاً امیدواریم این اتفاق رخ دهد.



وی در پایان گفت: فرایندی که در فدراسیون گلف طی می‌شود، یا بهتر است بگویم فرایندی که از سالیان قبل آغاز شده، با یک شیب مناسب و ملایم به سمت رشد و پیشرفت حرکت می‌کند و امیدواریم از بازی‌های آسیایی ناگویا به بعد شاهد رشد مضاعف گلف در کشور باشیم.