به گزارش خبرنگار مهر، گلف ایران در سالهای اخیر با وجود محدودیتهای زیرساختی و کمبود زمینهای استاندارد مسیر رو به رشدی را در حوزه برگزاری مسابقات داخلی و شکلگیری چرخه انتخابی بازیکنان طی کرده است. این رشته که هنوز در مقایسه با بسیاری از ورزشهای دیگر جامعه آماری محدودی دارد تلاش کرده با نظمدهی بیشتر به رقابتها و افزایش تجربه بازیکنان، خود را به سطح حرفهای نزدیکتر کند.
با توجه به ماهیت خاص گلف که نیازمند تمرکز بالا، آمادگی جسمانی پایدار و توانایی بازی در شرایط متغیر است موفقیت در این رشته بیش از هر چیز به استمرار تمرین و دسترسی به امکانات استاندارد وابسته است. همین موضوع باعث شده توسعه آن در ایران همچنان با چالشهایی همراه باشد.
گلف ایران در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا به یکی از مهمترین مراحل تاریخی خود وارد شده است. این رویداد فرصتی استثنایی برای ارزیابی فاصله این رشته با سطح اول آسیا به شمار میآید. اهمیت این مسابقات بهویژه به دلیل این واقعیت است که برای نخستین بار نمایندگان مرد و زن ایران در چنین سطحی از رقابتها حاضر میشوند. این حضور میتواند به افزایش دیدهشدن گلف در کشور و جذب حمایتهای جدید کمک شایانی کند. پس از یک قرن گلف ایران اکنون به مرحلهای رسیده است که میتواند در بازیهای آسیایی خوش بدرخشد و آیندهای روشن را برای این رشته ورزشی رقم بزند.
سجاد کرمپور عضو تیم ملی گلف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص کیفیت رقابتهای برترینهای گلف اظهار کرد: خوشبختانه پس از پایان چهار فصل از این رقابتها موفق شدم مقام سوم بخش انفرادی را کسب کنم. سطح این رقابتها بسیار بالا بود و بهترینهای گلف ایران در این رویداد حضور داشتند. رقابتها واقعاً نزدیک و فشرده بود و اختلاف امتیازها کم بود اما در نهایت توانستم نتیجه قابل قبولی به دست بیاورم.
سرمربی تیم ملی جوانان در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات در این رده سنی گفت: رقابتهای جوانان نیز در سطح خوبی برگزار شد و برای اولین بار شاهد برگزاری رقابتها به شکل سیستم امتیازی رنکینگ بودیم. این موضوع باعث شد اکثر جوانان کشور بتوانند در مسابقات حضور داشته باشند و تجربه ارزشمندی کسب کنند که این مسئله در آینده به رشد گلف ایران کمک خواهد کرد.
وی افزود: در بحث استعدادیابی در گلف ایران اقدامات خوبی آغاز شده اما همچنان جای کار وجود دارد. حضور گستردهتر جوانان در مسابقات نشان میدهد مسیر درستی در حال شکلگیری است هرچند نیازمند برنامهریزی منسجمتر هستیم تا این روند ادامهدار باشد.
کرمپور در ادامه خاطرنشان کرد: مهمترین چالش ما در حال حاضر بحث زیرساختهاست. گلف رشتهای است که نیاز به زمینهای استاندارد و فضای گسترده دارد و متأسفانه در این بخش با محدودیت مواجه هستیم. البته با پیگیریهای فدراسیون و رایزنیهای انجامشده با وزارت ورزش قولهایی برای در اختیار گرفتن زمین و بهبود شرایط داده شده که میتواند به پیشرفت تیم ملی کمک کند.
وی ادامه داد: از نظر فنی و تکنیکی بازیکنان ما در سطح خوبی قرار دارند و مشکل اصلی بیشتر به زیرساخت برمیگردد. اگر این مسئله حل شود بدون شک میتوانیم در مسابقات بینالمللی نتایج بهتری کسب کنیم.
عضو تیم ملی گلف ایران با اشاره به مسابقات بینالمللی نیز گفت: در تورنمنت اوپن ترکیه بازیکنان ایران عملکرد قابل قبولی داشتند و نشان دادند که از نظر فنی توان رقابت با سطح بینالمللی را دارند. اما واقعیت این است که گلف نسبت به بسیاری از رشتهها به زیرساخت بسیار گستردهتری نیاز دارد و همین موضوع کار را سخت میکند.
وی افزود: اگر حمایتها در زمینه زیرساختها جدیتر شود قطعاً میتوانیم در آینده نزدیک در رقابتهای آسیایی و جهانی نتایج بسیار بهتری کسب کنیم. بچههای تیم ملی از نظر انگیزه و توان فنی در وضعیت خوبی هستند و فقط نیاز به حمایت بیشتر دارند.
کرمپور در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری وزارت ورزش و فدراسیون شرایط لازم برای آمادهسازی بهتر تیم ملی فراهم شود تا بتوانیم در رویدادهای پیشرو بهویژه بازیهای آسیایی ناگویا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم. حضور در ناگویا اتفاق خوبی برای گلف ایران است که سالهای بعدی تعداد بازیکنان بیشتری شرکت کنند که باعث شود گلف داخل بازیهای اسیایی و المپیک مقام بیاورد.
