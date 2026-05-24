به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف با اشاره به برگزاری موفق فصل چهارم مسابقات برترین‌های گلف کشور در مجموعه ورزشی انقلاب اظهار کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها مسابقات فصل چهارم طی ۴ روز و به روش بین‌المللی برگزار شد تا ضمن تعیین نفرات برتر چهار فصل گذشته شرایط برای آمادگی جهت حضور در میادین بین‌المللی فراهم شود. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۸ نفر برتر معرفی شدند و ۸ نفر دیگر نیز برای راهیابی مجدد به فصل بعد باید در رقابت‌های پلی‌آف با صعودکنندگان مسابقات ملی به رقابت بپردازند.



وی با ابراز خرسندی از حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک افزود: برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور یک نماینده آقا و یک نماینده خانم در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور خواهند داشت. این اتفاق بزرگی است که می‌تواند موجب توجه بیشتر رسانه‌ها، حامیان مالی و گرایش هرچه بیشتر جوانان به رشته گلف شود.



رئیس فدراسیون گلف در خصوص چالش‌های آمادگی جسمانی در این رشته تصریح کرد: گلف رشته‌ای بسیار سنگین و دشوار است. تصور کنید ورزشکار باید چهار روز پیاپی روزانه ۶ تا ۸ ساعت در زمینی ۶۰ تا ۷۰ هکتاری و تحت شرایط مختلف جوی مسابقه دهد و حدود ۳۰ کیلومتر یا بیشتر پیاده‌روی کند. بنابراین حفظ آمادگی جسمانی ورزشکار در طول مسابقات از اهمیت حیاتی برخوردار است.



عزیزی درباره روند انتخاب نهایی ورزشکاران برای اعزام به بازی‌های آسیایی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر فهرست بلند بازیکنان واجد شرایط را به کمیته ملی المپیک ارائه داده‌ایم و هنوز مشخص نیست دقیقاً کدام ورزشکاران اعزام خواهند شد.



وی در پایان در خصوص برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی گفت: ما به دنبال برگزاری اردوهای داخلی و خارجی هستیم و ترکیه را به دلیل شرایط مطلوب آب‌وهوایی و مسافت مناسب به عنوان یکی از گزینه‌ها برای اردوهای برون‌مرزی بررسی می‌کنیم. در تلاشیم تیم را یک هفته زودتر به محل برگزاری مسابقات اعزام کنیم تا بازیکنان با کسب تجربه در شرایط جوی مشابه با آمادگی کامل در ناگویا حاضر شوند.