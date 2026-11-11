خبرگزاری مهر- گروه جامعه: پایه‌های برق در برخی معابر تهران به یکی از موانع رفت‌وآمد شهروندان تبدیل شده‌اند؛ موانعی که شاید در نگاه اول چندان به چشم نیایند، اما برای افرادی که هر روز از این مسیرها عبور می‌کنند، مشکلاتی به همراه دارند. در بعضی خیابان‌ها و کوچه‌ها، این پایه‌ها بخشی از فضای پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و عبور عابران را با دشواری روبه‌رو می‌کنند؛ مشکلی که برای سالمندان، افراد دارای معلولیت، استفاده‌کنندگان از ویلچر و والدینی که همراه کالسکه کودک تردد می‌کنند، بیشتر احساس می‌شود.

قرارگیری نامناسب برخی پایه‌ها در مسیر رفت‌وآمد، نزدیکی به ورودی ساختمان‌ها و پنجره منازل یا نصب در مجاورت درختان نیز از دیگر مواردی است که گاهی برای ساکنان ایجاد مزاحمت می‌کند. این وضعیت در برخی معابر قدیمی و کم‌عرض مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشتر به چشم می‌خورد؛ جایی که محدودیت فضا باعث می‌شود حتی وجود یک پایه برق در محل نامناسب، بخشی از مسیر عبور را محدود کند.

یکی از شهروندان درباره وضعیت پایه برق در محل زندگی خود می‌گوید: «این پایه برق درست جلوی مسیر قرار گرفته و واقعاً رفت‌وآمد رو سخت کرده. مخصوصاً وقتی چند نفر از کوچه رد می‌شن، باید یکی صبر کنه تا بقیه عبور کنن. بچه‌ها هم اینجا بازی می‌کنن و ممکنه موقع دویدن بهش برخورد کنن. کاش برای جابه‌جایی این پایه‌ها فکری بشه تا مسیر رفت‌وآمد بازتر باشه.

جابه‌جایی پایه‌های مزاحم در دستور کار شهرداری

با این حال، مدیریت شهری جابه‌جایی پایه‌های برق مزاحم را در دستور کار قرار داده و برای رفع این موانع، برنامه‌ای مشترک با دستگاه‌های مرتبط دنبال کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد ساماندهی معابر و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان تنها به بهسازی پیاده‌روها و خیابان‌ها محدود نمی‌شود و تجهیزات شهری مستقر در مسیر عبور نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای جابه‌جایی پایه‌های برق مزاحم در معابر پایتخت اظهار کرد: در ابتدای اجرای برنامه چهارساله رفع مزاحمت‌های شهری، ۲ هزار و ۸۲۸ پایه برق که در مسیر تردد شهروندان مانع ایجاد می‌کردند، شناسایی شدند.

وی با اشاره به آغاز روند جابه‌جایی این پایه‌ها در قالب برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی کلان‌شهر تهران با دستگاه‌های مرتبط، از جمله شرکت توزیع نیروی برق، افزود: با توجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌های توزیع برق، شهرداری تهران مسئولیت اصلی اجرای این طرح را برعهده گرفت و عملیات جابه‌جایی با راهبری سازمان نوسازی و همکاری مناطق ۲۲گانه در حال انجام است.

منطقه ۱۷ پیشتاز در جابه‌جایی پایه‌های برق

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار و ۵۹۸ پایه برق مزاحم جابه‌جا شده است، گفت: منطقه ۱۷ با جابه‌جایی بیش از ۲۰۰ پایه در صدر مناطق قرار دارد و منطقه ۱۲ نیز بیش از ۱۰۰ پایه را جابه‌جا کرده است. مناطق ۹، ۱۶ و ۱۳ نیز از جمله مناطقی هستند که در این زمینه عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از پایه‌های شناسایی‌شده تاکنون جابه‌جا شده‌اند و مناطق مختلف شهر در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند. با این حال، تفاوت شرایط معابر در مناطق مختلف و محدودیت‌های موجود در بافت‌های قدیمی، ضرورت ادامه بررسی‌ها و اولویت‌بندی نقاطی را که بیشترین مشکل را برای تردد شهروندان ایجاد می‌کنند، بیشتر می‌کند.

بیش از ۱۲۰۰ پایه برق همچنان نیازمند جابه‌جایی است

کمالی‌زاده با اشاره به باقی‌ماندن بیش از هزار و ۲۰۰ پایه برق مزاحم در معابر تهران، تأکید کرد: ادامه این روند به تأمین منابع مالی و حمایت دولت نیاز دارد. بررسی‌های میدانی و به‌روزرسانی اطلاعات نیز در حال انجام است تا آمار نهایی پایه‌های باقی‌مانده مشخص شود.

وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل اجرایی جابه‌جایی پایه‌های برق به مناطق ۲۲گانه خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای ادامه این طرح در مناطق مختلف انجام شده و تأمین اعتبار می‌تواند روند جابه‌جایی پایه‌ها را سرعت ببخشد و به بهبود دسترسی و تردد شهروندان در معابر کمک کند.

ساماندهی معابر نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول

با وجود پیگیری‌های شهرداری تهران و جابه‌جایی بیش از نیمی از پایه‌های شناسایی‌شده، باقی‌ماندن بیش از هزار و ۲۰۰ پایه برق مزاحم نشان می‌دهد که این طرح هنوز به نقطه پایان نرسیده است. هرچند محدودیت‌های مالی و ملاحظات فنی، اجرای چنین برنامه‌ای را با دشواری‌هایی همراه می‌کند، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و پیگیری بیشتر، روند انتقال پایه‌های باقی‌مانده را سرعت ببخشند.

از سوی دیگر، لازم است در ادامه اجرای طرح، اولویت جابه‌جایی با پایه‌هایی باشد که بیشترین اختلال را در مسیر عبور عابران، دسترسی به ساختمان‌ها و تردد افراد کم‌توان ایجاد می‌کنند. همچنین اطلاع‌رسانی درباره مناطق هدف و زمان‌بندی اجرای عملیات می‌تواند به شهروندان نشان دهد که درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده در محلات چگونه در برنامه‌های اجرایی مدیریت شهری دنبال می‌شود.

در نهایت، ساماندهی معابر تنها به آسفالت، پیاده‌روسازی یا زیباسازی خیابان‌ها محدود نمی‌شود؛ گاهی جابه‌جایی یک پایه برق که سال‌ها در مسیر عبور شهروندان قرار داشته، می‌تواند بخشی از مشکلات روزمره مردم را برطرف کند. از این رو، تکمیل طرح جابه‌جایی پایه‌های مزاحم و مشخص شدن زمان‌بندی انتقال موارد باقی‌مانده، از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های مرتبط با جدیت بیشتری دنبال شود.