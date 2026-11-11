به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله رشیدی عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و اصحاب رسانه اظهار کرد: رابطه مدیریت شهری و رسانه‌ها باید بر پایه تعامل، گفت‌وگوی انتقادی و تبادل دیدگاه‌ها شکل بگیرد و میزان پذیرش نقد و پاسخگویی به مطالبات رسانه‌ای، یکی از شاخص‌های بلوغ مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه گسترش ارتباط با رسانه‌ها باید به‌صورت فراگیر و بدون تبعیض دنبال شود، افزود: مدیریت شهری باید با رویکرد درهای باز، زمینه ارتباط و همکاری با همه رسانه‌ها را فراهم کند و در فرآیند اطلاع‌رسانی، انتشار اخبار و تبیین مسائل شهری، جایگاه ویژه‌ای برای رسانه‌های خاص قائل نشود.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ضرورت فراهم کردن فرصت برابر برای فعالیت رسانه‌ها تصریح کرد: تولید و انتشار اخبار و تحلیل‌های مرتبط با مسائل شهری باید با حداکثر شفافیت انجام شود و هیچ رسانه‌ای به دلیل نوع نگاه یا دیدگاه انتقادی خود نباید از چرخه اطلاع‌رسانی و تعامل با مدیریت شهری کنار گذاشته شود.

تعامل رسانه‌ای باید عمیق‌تر و مستمرتر شود

رشیدی با اشاره به اینکه ارتباط میان مدیریت شهری و رسانه‌ها ماهیتی دوسویه و انتقادی دارد، خاطرنشان کرد: این ارتباط زمانی می‌تواند اثربخش باشد که صرفاً به انتقال اخبار و اطلاع‌رسانی یک‌طرفه محدود نشود، بلکه رسانه‌ها امکان طرح پرسش، بیان دیدگاه‌های متفاوت و پیگیری موضوعات شهری را داشته باشند.

وی با بیان اینکه سطح انتظارات از تعاملات رسانه‌ای همچنان بالاست، گفت: باید تلاش شود دایره ارتباطات و تبادل نظر با رسانه‌ها گسترده‌تر، عمیق‌تر و ریشه‌دارتر شود تا زمینه بررسی کارشناسی مسائل و انعکاس دیدگاه‌های مختلف درباره مدیریت شهر فراهم آید.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به برخی محدودیت‌ها و ملاحظات اداری و ساختاری در فرآیند انتشار اخبار شهری اضافه کرد: با وجود این ملاحظات، جهت‌گیری اصلی باید بر مبنای تأمین منافع عمومی، انتشار اطلاعات قابل اثبات و تقویت نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری باشد.

نقدهای رسانه‌ای به اصلاح عملکرد مدیریت شهری کمک می‌کند

رشیدی با تأکید بر ضرورت استقبال از انتقادهای رسانه‌ای اظهار کرد: نقد منصفانه و حتی انتقادهای صریح و تند رسانه‌ها نباید به‌عنوان تهدید تلقی شود، بلکه این انتقادها فرصتی برای شناسایی ضعف‌ها، اصلاح رویه‌ها و ارتقای عملکرد مدیریت شهری به شمار می‌روند.

وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی شورای اسلامی شهر در دوره ششم بیان کرد: در این دوره ۳۴۹ جلسه علنی برگزار شده و نزدیک به ۹۰۰ تذکر و سؤال از سوی اعضای شورای شهر مطرح شده است که این حجم از طرح مسائل و پیگیری‌ها، بیانگر پویایی فرآیند نظارت در شورا است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به انعکاس بخش قابل توجهی از تذکرات و مصوبات شورا در رسانه‌ها افزود: بازتاب این مباحث در فضای رسانه‌ای، امکان اطلاع‌رسانی درباره عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان از مسائل و تصمیمات مرتبط با شهر را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری باید با روی گشاده از طرح انتقادها استقبال کند و در برابر پرسش‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها پاسخگو باشد؛ حتی اگر این انتقادها از سوی جریان‌های سیاسی مختلف و با سلایق متفاوت مطرح شوند.

رشیدی تأکید کرد: تفاوت دیدگاه‌ها نباید مانع شکل‌گیری گفت‌وگو شود و مدیریت شهری باید با حوصله و سعه‌صدر، زمینه بررسی انتقادها و پاسخگویی به مطالبات را فراهم کند.

شفافیت در پروژه‌ها و بودجه‌های شهری ضروری است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، شفافیت در اجرای پروژه‌های شهری و نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات را از الزامات پاسخگویی مدیریت شهری دانست و گفت: موضوع پروژه‌های مختلف شهری و بودجه‌های کلان، از جمله مسائلی است که باید با حضور رسانه‌ها و از طریق گفت‌وگوهای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مناظره‌ها، مباحث تخصصی و اختلاف‌نظرهای مربوط به طرح‌های شهری باید در معرض اطلاع افکار عمومی قرار گیرد، افزود: رسانه‌ها باید بتوانند درباره ضرورت اجرای پروژه‌ها، میزان اعتبارات اختصاص‌یافته، نحوه پیشرفت طرح‌ها و آثار آن‌ها بر زندگی شهروندان پرسشگری کنند.

رشیدی تصریح کرد: اگر درباره یک پروژه یا تصمیم شهری میان رسانه‌ها و بخش‌های مختلف مدیریت شهری اختلاف‌نظر یا ابهامی وجود داشته باشد، راهکار اصلی برای رفع آن، شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات دقیق و مستند است.

وی با تأکید بر اینکه نباید محدودیتی برای حضور رسانه‌ها و طرح دیدگاه‌های انتقادی آن‌ها وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: نظارت رسانه‌ای نه‌تنها مانعی برای فعالیت مدیریت شهری نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت کمکی، زمینه شناسایی مشکلات و اصلاح تصمیمات را فراهم کند.

رسانه‌ها بازوی نظارتی مدیریت شهری هستند

رشیدی با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیگیری مطالبات شهروندان اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری، وظیفه دارند مسائل و مشکلات شهر را از منظر منافع عمومی بررسی کنند و با طرح پرسش‌های دقیق، زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم آورند.

وی افزود: تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و رسانه‌ها، مستلزم پذیرش نقد، پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و فراهم کردن امکان دسترسی برابر به اطلاعات است؛ چراکه بدون مشارکت رسانه‌ها و نظارت افکار عمومی، دستیابی به شفافیت و پاسخگویی مطلوب دشوار خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان تأکید کرد: توسعه تعاملات رسانه‌ای باید به یک رویکرد مستمر در مدیریت شهری تبدیل شود و نقدهای رسانه‌ای، به‌جای ایجاد محدودیت در ارتباطات، به‌عنوان فرصتی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، اصلاح عملکردها و پاسخگویی بیشتر به شهروندان مورد توجه قرار گیرد.