به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیمان پیشگاهی گفت: این کمیته با هدف بازنگری در روند ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی و برنامه‌ریزی علمی و عملیاتی برای ارتقای سطح خدمات تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت و گستردگی راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار کرد: اجتماع میلیونی اربعین بزرگ‌ترین گردهمایی‌ بشری در طول تاریخ است که هر سال با استقبال گسترده‌تر زائران مواجه می‌شود و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز زائران را دوچندان می‌کند.

پیشگاهی با اشاره به مأموریت‌های قانونی جمعیت هلال احمر افزود: بر اساس اساسنامه جمعیت هلال‌احمر و مسئولیت‌های محوله در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در خارج از کشور، این جمعیت از سال‌های ابتدایی ارائه خدمات در عتبات عالیات، در حوزه سلامت زائران ورود کرده و طی سال‌های گذشته با به‌کارگیری هزاران نیروی انسانی و بهره‌گیری از امکانات گسترده، خدمات درمانی و بهداشتی وسیعی را در ایام اربعین ارائه کرده است.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با اشاره به ارزیابی عملکرد سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته با انجام مطالعات و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه خدمات سلامت اربعین (SWOT)، مجموعه‌ای از ۲۹ پیشنهاد برای بهبود و ارتقای روند خدمت‌رسانی استخراج و ارائه شد که مبنای بخشی از برنامه‌ریزی‌های امسال قرار گرفته است.

وی درباره ترکیب و مأموریت کمیته سلامت اربعین گفت: این کمیته با حضور پزشکان، کادر درمانی و کارشناسانی تشکیل شده است که از تجربه علمی و اجرایی قابل توجهی در حوزه عملیات‌های اربعین و مأموریت‌های برون‌مرزی برخوردارند. همچنین تعدادی از عوامل اجرایی مرکز پزشکی حج و زیارت نیز به این مجموعه اضافه شده‌اند تا با بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی و تخصصی، برنامه‌ریزی جامع‌تری برای عملیات پیش رو انجام شود.

پیشگاهی دو مأموریت اصلی این کمیته را مورد توجه قرار داد و افزود: نخست، بازنگری در نتایج ارزیابی SWOT سال گذشته با هدف کاهش نقاط ضعف و تهدیدها، تقویت نقاط قوت و بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های موجود است. مأموریت دوم نیز بازبینی جامع روند ارائه خدمات سلامت در ایام اربعین و تدوین برنامه‌ای منسجم برای اجرای هرچه بهتر این خدمات است.

وی با اشاره به فرصت زمانی موجود تا آغاز عملیات اربعین خاطرنشان کرد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت کارشناسی اعضای کمیته و برگزاری جلسات تخصصی، پیش از آغاز عملیات، ابعاد مختلف خدمت‌رسانی را بررسی و زمینه اجرای برنامه‌ای منظم، هدفمند و اثربخش را فراهم کنیم.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در ادامه از استخراج ۱۶ محور تخصصی برای فعالیت این کمیته خبر داد و گفت: این محورها بر اساس جلسات هم‌اندیشی و بارش فکری اعضا تدوین شده و بررسی آنها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون محور نخست، یعنی نیازسنجی پایگاه‌های درمانی جمعیت هلال‌احمر، مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی اولیه آن انجام شده است.

وی درباره جزئیات این محور توضیح داد: در بحث نیازسنجی، موضوعاتی همچون تعیین تعداد مورد نیاز پایگاه‌های درمانی، سطح‌بندی خدمات، بررسی محل‌های مناسب برای استقرار پایگاه‌ها و متناسب‌سازی ظرفیت آنها با نیاز زائران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نبود تجربه‌ای مشابه در مقیاس اجتماع عظیم اربعین در سطح جهانی، در این مطالعات از نتایج پژوهش‌های مرتبط با اجتماعات کوچک‌تر، مطالعات پیشین جمعیت هلال‌احمر و همچنین تجارب عملیاتی کارشناسان استفاده می‌شود.

پیشگاهی همچنین از بازنگری در سطح‌بندی پایگاه‌های درمانی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته چهار سطح برای پایگاه‌های درمانی تعریف شده بود، امسال این تقسیم‌بندی نیز در حال بازبینی است و احتمال دارد متناسب با نیازها و شرایط عملیاتی، تغییراتی در سطوح پایگاه‌ها اعمال شود.

وی در پایان با اشاره به محورهای آتی فعالیت کمیته گفت: پس از نهایی شدن جمع‌بندی محور نخست، در جلسات آینده بررسی سایر موضوعات از جمله مباحث مرتبط با مشارکت و حضور مردم در ارائه خدمات سلامت اربعین در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با تکمیل بررسی ۱۶ محور پیش‌بینی‌شده، زمینه ارتقای کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی به زائران فراهم شود.