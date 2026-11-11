به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در پیامی به تولیت آستان قدس رضوی، ضمن قدردانی از تعامل خالصانه و برادرانه خادمان آستان رضوی، عزت و اقتدار رزمندگان این نیرو را مرهون عنایات امام رضا (ع) دانست و خواستار نیابت زیارت برای آنان در حرم مطهر رضوی شد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

محضر حضرت آیت‌الله مروی (زید عزه)

تولیت محترم آستان قدس رضوی

سلام علیکم؛ اللهم صل علی محمد (ص) و آل محمد (ص) و عجل فرجهم.

با احترام، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بدین‌وسیله مراتب قدردانی و تشکر اینجانب و آحاد کارکنان غیور نیروی هوافضای سپاه از دستورات صادره توسط جناب‌عالی ذیل نامه قبلی نیرو و همچنین تعامل مخلصانه، کم‌نظیر و برادرانه همکاران شما در معاونت‌ها و ادارات مختلف آن آستان مطهر و مقدس را اعلام می‌نمایم.

حضرت آیت‌الله مروی، رزمندگان نیروی هوافضا، مجاهدت خویش در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را، دفاع از حرم حضرت رضا علیه‌السلام و در پناه الطاف بزرگوارانه آن امام همام می‌دانند؛ مدافعانی که گرچه از حریم مضجع شریف آن حضرت دورند، اما در لحظه نبرد با چنین نیتی از حرم جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌نمایند؛ لذا بدین‌وسیله از جناب‌عالی درخواست دارم در تشرف‌هایتان به محضر امام مهربانی، نائب‌الزیاره همه رزمندگان غیور نیروی هوافضا و این حقیر باشید، ان‌شاءالله.

سرتیپ پاسدار سیدمجید موسوی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه