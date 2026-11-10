به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های سامانه انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری استان، با اشاره به آثار اجرای این طرح در بخش کشاورزی گفت: سامانه گرمسیری موجب افزایش بیش از یک میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی و ارتقای جایگاه کرمانشاه از رتبه ششم به چهارم کشور شده است.

این مراسم با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و سردار عابد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا برگزار شد و طی آن پروژه‌هایی به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. با اجرای طرح‌های جدید، اکنون بیش از ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۹ دشت زیر پوشش سامانه گرمسیری قرار گرفته است.

حبیبی سامانه گرمسیری را از طرح‌های بزرگ و راهبردی کشور و بزرگ‌ترین پروژه آب و خاک غرب کشور دانست و اظهار کرد: این طرح از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه از دستاوردهای سفر رهبر شهید به استان کرمانشاه به شمار می‌رود و دوم اینکه اجرای آن در مناطق مرزی و مجاور صفر مرزی، تغییرات مهمی در زندگی و معیشت مرزنشینان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید محصولات کشاورزی کرمانشاه به حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال رسیده است، افزود: این ظرفیت، استان را به یکی از بخش‌های اثرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده و توسعه زیرساخت‌های آب و کشاورزی می‌تواند توان تولیدی آن را افزایش دهد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه آب و برق استان تصریح کرد: در سفر شهریورماه وزیر نیرو و چهار نفر از معاونان این وزارتخانه به کرمانشاه، همزمان با هفته دولت، بیش از ۵۸.۵ همت پروژه افتتاح شد و امروز نیز شاهد بهره‌برداری از طرح‌هایی با اعتبار تقریبی ۱۰ همت هستیم.

حبیبی در ادامه پنج مطالبه استان از وزارت نیرو را مطرح کرد و نخستین موضوع را ایجاد ساختار سازمانی تخصصی برای مدیریت، نگهداری و راهبری سامانه گرمسیری دانست. وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی این سامانه و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، لازم است مجموعه‌ای منسجم مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری اصولی از این زیرساخت را برعهده بگیرد.

وی الحاق اراضی جدید به سامانه گرمسیری را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود، انتظار می‌رود امکان بهره‌مندی زمین‌های بیشتری از شبکه انتقال و تأمین آب با مساعدت وزارت نیرو فراهم شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به قطعه دوم سامانه گرمسیری به وسعت ۱۱ هزار هکتار اظهار کرد: برای این بخش ۹۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب پیش‌بینی شده که تاکنون حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آن ابلاغ شده است و لازم است تخصیص باقی‌مانده نیز به‌طور کامل ابلاغ شود.

حبیبی تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت آب منطقه‌ای را از دیگر پیشنهادهای خود برشمرد و افزود: این کمیته به مسئولیت استانداری تشکیل شود تا نواقص، مشکلات، بخش‌های تکمیل‌نشده سامانه گرمسیری و وضعیت اراضی باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی تأمین پایدار آب شرب شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب را از دیگر درخواست‌های استان دانست و گفت: مطالعات طرح جامع آب این شهرستان‌ها انجام شده و ضروری است تأمین آب مورد نیاز آن‌ها از محل سامانه گرمسیری وارد مرحله اجرا شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر تسریع در تکمیل سد آزادی و طرح‌های مرتبط با تأمین آب شهرستان ثلاث باباجانی و منطقه ازگله تأکید کرد و تعیین تکلیف سامانه سردسیری را نیز از مطالبات مهم استان دانست.

حبیبی با اشاره به اینکه سامانه سردسیری در سفر رهبر معظم انقلاب و همچنین سفر رئیس‌جمهور به استان به تصویب رسیده است، خواستار پیگیری جدی این طرح در شورای عالی آب و تعیین تکلیف نهایی آن شد.

وی در پایان توسعه زیرساخت‌های آبی، تکمیل طرح‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های ایجادشده را زمینه‌ساز افزایش تولید و بهره‌وری کشاورزی، بهبود معیشت مردم و تقویت نقش کرمانشاه در تأمین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.