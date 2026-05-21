سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عزم جدی دولت برای حل مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی در مناطق مرزی اظهار کرد: پیگیری مطالبات و دغدغه‌های دیرین مردم شریف غرب استان در حوزه سامانه بزرگ گرمسیری به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار دارد و اقدامات مؤثری برای شتاب‌بخشی به این طرح در دست اجرا است.

وی با اشاره به جزییات نشست اخیر نظارتی افزود: جلسه بررسی آخرین وضعیت اراضی جامانده از این سامانه راهبردی، با پیگیری‌های مستمر فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون وزیر نیرو در محل فرمانداری سرپل‌ذهاب برگزار و تصمیمات کلیدی اتخاذ شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مطالبه جدی مردم برای تعیین تکلیف اراضی خود اشاره کرد و گفت: در فاز نخست این واگذاری‌ها، حدود ۵۲ هزار هکتار از اراضی شناسایی‌شده توسط مشاور تخصصی وزارت نیرو مورد بررسی فنی دقیق قرار می‌گیرد تا در هر نقطه‌ای که امکان تخصیص آب وجود داشته باشد، بلافاصله مطالعات خاک‌شناسی و کشاورزی توسط جهاد کشاورزی آغاز شود.

کریمی به تشریح کارنامه اجرایی فاز اول این طرح بزرگ آبی و خاکی پرداخت و تصریح کرد: از مجموع ۳۴ هزار هکتار اراضی پیش‌بینی شده در فاز اول سامانه گرمسیری، تاکنون بیش از ۱۷ هزار هکتار آن به طور کامل تحت پوشش شبکه آبیاری قرار گرفته است و روند اجرایی در مابقی اراضی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تبیین افق پیش‌روی این پروژه کلان زیرساختی در استان خاطرنشان کرد: با موافقت‌ها و پیگیری‌های همه‌جانبه صورت گرفته، ۲۳ هزار هکتار دیگر از این اراضی ظرف یک سال آینده تکمیل شده و جهت بهره‌برداری و زیر کشت رفتن به مردم و کشاورزان بومی منطقه تحویل داده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر نقش این پروژه در تحقق جهش تولید یادآور شد: در صورت تحقق کامل این طرح‌های آبیاری، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن به حجم تولیدات محصولات کشاورزی استان کرمانشاه افزوده می‌شود که این ترنور مالی، تحول شگرفی در توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و اشتغال‌زایی پایدار مناطق غربی استان ایجاد می‌کند.